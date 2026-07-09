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Por Redacción Red43

Estremecedor: Lucas murió abrazado a sus abuelos, entre los escombros de los terremotos de Venezuela

Así lo revelaron los rescatistas que encontraron el cuerpo tras dos semanas de búsqueda. El nene de 9 años había concurrido a pasar un día de playa cuando lo sorprendieron los sismos. 
Por Redacción Red43

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Este miércoles se confirmó la peor noticia: el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años desaparecido entre los escombros tras los terremotos en Venezuela fue encontrado en un edificio de La Guaira. El hallazgo fue confirmado por autoridades venezolanas y rescatistas que participaron del operativo.

 

El nene nacido en Argentina, se había mudado a Venezuela a principios de año con sus padres, y se encontraba de visita en un departamento en el segundo piso de un edificio en La Guaira junto a su tío al momento de los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitudocurridos el 24 de junio.

 

Con la esperanza intacta de la familia y en medio de intensos trabajos de búsqueda entre los escombros, este lunes los brigadistas realizaron una prueba de sonido de alta sensibilidad, aprovechando el silencio de las 5 de la mañana. Incluso, lo que se hizo fue reproducir la voz de Blanca Martínez, madre de Lucas, mediante equipos especialmente preparados para captar respuestas o señales extremadamente débiles, como latidos de corazón.

 

Dos días después de aquel esperanzador momento, se confirmó su muerte, tras dos semanas de intensa búsqueda.

 

El rescatista argentino Guillermo Arana, integrante de Fénix Unit Rescue, describió con profunda conmoción el momento en que hallaron el cuerpo de Lucas entre los escombros: "Realmente fue una tarde abrumadora. Pusimos muchos días, 24 horas corridas, tratando de hacer realidad una esperanza, un sueño que no se dio", dijo en diálogo con Diario UNO.

 

El bombero explicó que, pese a la recuperación de los cuerpos de Lucas y sus abuelos, las tareas continúan en distintos sectores del edificio derrumbado para encontrar a más víctimas atrapadas.

 

Por otro lado, el integrante del grupo Fénix aseguró que el hallazgo permitió dar una respuesta a la familia del niño, que acompañó durante toda la búsqueda. "Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados. Se fueron juntos el primer día del terremoto", relató el rescatista Arana.

 

Durante la búsqueda, la madre de Lucas se había mantenido activa en sus redes sociales. Allí compartía detalles sobre el día a día del operativo y publicaba mensajes en los que ratificaba su esperanza de que el menor fuera encontrado con vida.

 

En una de sus últimas actualizaciones, había informado que los operarios cavaron un túnel para acceder a las víctimas que estaban en el piso donde quedaba el departamento. Martínez Coronado había dicho que allí habían detectado una "fuente de calor corporal a 10 metros de profundidad" entre los escombros del edificio.

 

 

 

 

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