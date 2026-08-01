Este domingo llega la gran final de Red Escénica Esquel con música, danza y teatro

Luego de una etapa de audiciones, formación y acompañamiento, este domingo 2 de agosto se realizará la final de Red Escénica Esquel, una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel junto a Kabir Producciones.

La propuesta comenzó en junio con una convocatoria destinada a jóvenes de entre 12 y 25 años que se encuentran en formación dentro de distintas disciplinas artísticas. Más de 70 participantes formaron parte del proceso y distintos espacios culturales de la ciudad acompañaron la iniciativa mediante becas de capacitación.

La jornada final se desarrollará en el Auditorio Municipal desde las 14 horas y reunirá presentaciones de música, danza y teatro, con la participación de solistas, dúos y grupos que llegaron a esta instancia tras las diferentes etapas del programa.

La final contará con ocho propuestas musicales, seis de danza y tres de teatro. El jurado estará integrado por Hernán Míguez en música, Clara Dickson en danza y Lucas Barbagallo en teatro.

Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse y acompañar a los jóvenes artistas locales en una tarde dedicada al talento y la cultura.

La entrada será libre y gratuita.

MA