Semana Mundial de la Lactancia Materna: una oportunidad para promover, acompañar y concientizar

Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa impulsada por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA), con el acompañamiento de organismos internacionales de salud, para promover, proteger y fortalecer una práctica fundamental durante los primeros meses de vida.

La fecha busca concientizar sobre los múltiples beneficios de la lactancia materna, no solo para los bebés, sino también para quienes amamantan, y poner en valor el rol que cumplen las familias, los equipos de salud, los lugares de trabajo y la comunidad para acompañar este proceso.

Un comienzo saludable para toda la vida

La leche materna aporta todos los nutrientes que un bebé necesita durante los primeros seis meses de vida y fortalece su sistema inmunológico, favoreciendo un crecimiento y desarrollo saludables. Además, ayuda a prevenir enfermedades respiratorias, gastrointestinales y otras afecciones frecuentes durante la infancia.

Los beneficios también alcanzan a quienes amamantan. La lactancia favorece la recuperación después del parto y contribuye a disminuir el riesgo de desarrollar algunas enfermedades, como determinados tipos de cáncer y diabetes.

Este año, la campaña lleva como lema "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona", con el objetivo de destacar la importancia de consolidar las políticas públicas, los sistemas de salud y las redes de acompañamiento que facilitan el acceso y la continuidad de la lactancia.

El apoyo también es fundamental

Los especialistas coinciden en que una lactancia exitosa no depende únicamente de quien amamanta. El acompañamiento de la familia, los profesionales de la salud, los espacios laborales y la comunidad resulta clave para brindar contención, información y condiciones que permitan ejercer este derecho de manera adecuada.

Por ese motivo, la Semana Mundial de la Lactancia Materna también busca promover entornos más amigables y políticas que faciliten la conciliación entre la maternidad, el trabajo y el cuidado de los niños.

Una semana para informar y derribar mitos

Durante estos días se desarrollan campañas de información y concientización en distintos puntos del país y del mundo con el objetivo de difundir evidencia científica, derribar mitos y fortalecer una práctica considerada una de las intervenciones más eficaces para mejorar la salud infantil y materna.

Más allá de una fecha conmemorativa, la Semana Mundial de la Lactancia Materna invita a reflexionar sobre la importancia de garantizar que todas las familias cuenten con el acompañamiento necesario para que cada bebé pueda tener el mejor comienzo posible en la vida.

MA