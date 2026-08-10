°
-13°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 10 de Agosto de 2026
RED43 comarca-andina Lago PueloParque Nacional Lago Puelo
10 de Agosto de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¿Qué políticas hacen falta para evitar otra catástrofe por incendios forestales?

Los incendios forestales y las políticas de acceso a la tierra y vivienda serán abordados este sábado en el Parque Nacional Lago Puelo, con una investigadora del CONICET y docente de la UNRN.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los incendios forestales en la Comarca Andina serán el eje de una charla abierta que se realizará este sábado a las 11 en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo. La propuesta busca abrir un espacio de debate sobre las políticas públicas necesarias para reducir los riesgos y prevenir futuras catástrofes.

 

La actividad se titula “El carácter productivo de los incendios” y tendrá como disertante a la Dra. M. Alma Tozzini, antropóloga, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Río Negro.

 

La convocatoria parte de una mirada sobre los grandes incendios que afectaron a la zona y plantea analizar qué factores sociales y territoriales intervienen antes de que ocurran estos eventos.

 

 

El incendio de 2021 como punto de partida

Entre los casos que forman parte de la reflexión aparece el incendio ocurrido en 2021 en Las Golondrinas. A partir de esa experiencia, la propuesta apunta a discutir de qué manera las decisiones y políticas públicas pueden contribuir a reducir los riesgos frente a futuros incendios forestales.

 

La actividad propone así ampliar la mirada sobre estos eventos y abordar no solo sus consecuencias, sino también las condiciones que pueden favorecer una mayor exposición al fuego.

 

Cuándo y dónde será la charla

La charla “El carácter productivo de los incendios” se realizará el sábado 15 de agosto a las 11 en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo.

 

 

La invitación está dirigida a quienes quieran participar del debate sobre prevención, planificación territorial, acceso a la tierra y políticas de vivienda frente al riesgo de incendios forestales en la Comarca Andina.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Falleció Luis Ripa, histórico abogado de Esquel
2
 Nieve, pistas habilitadas y 44 instructores certificados: así recibe La Hoya a los visitantes este domingo
3
 Cuándo es el próximo feriado y quiénes podrán disfrutar un fin de semana largo
4
 Atención al circular: un camión quedó varado y hay sectores complicados en las rutas
5
 Luis Alberto Ripa QEPD
1
 El Gobierno Provincial y el Entretur realizaron acciones de promoción turística en Buenos Aires
2
 Dos camiones quedaron atravesados sobre la Ruta 40 y tuvieron que ser retirados
3
 Un terremoto de 7,4 sacudió Colombia
4
 Frío en Chubut: las bajas temperaturas continuarán durante hoy lunes
5
 ¿Qué políticas hacen falta para evitar otra catástrofe por incendios forestales?
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -