¿Qué políticas hacen falta para evitar otra catástrofe por incendios forestales?

Los incendios forestales en la Comarca Andina serán el eje de una charla abierta que se realizará este sábado a las 11 en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo. La propuesta busca abrir un espacio de debate sobre las políticas públicas necesarias para reducir los riesgos y prevenir futuras catástrofes.

La actividad se titula “El carácter productivo de los incendios” y tendrá como disertante a la Dra. M. Alma Tozzini, antropóloga, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Río Negro.

La convocatoria parte de una mirada sobre los grandes incendios que afectaron a la zona y plantea analizar qué factores sociales y territoriales intervienen antes de que ocurran estos eventos.

El incendio de 2021 como punto de partida

Entre los casos que forman parte de la reflexión aparece el incendio ocurrido en 2021 en Las Golondrinas. A partir de esa experiencia, la propuesta apunta a discutir de qué manera las decisiones y políticas públicas pueden contribuir a reducir los riesgos frente a futuros incendios forestales.

La actividad propone así ampliar la mirada sobre estos eventos y abordar no solo sus consecuencias, sino también las condiciones que pueden favorecer una mayor exposición al fuego.

Cuándo y dónde será la charla

La charla “El carácter productivo de los incendios” se realizará el sábado 15 de agosto a las 11 en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo.

La invitación está dirigida a quienes quieran participar del debate sobre prevención, planificación territorial, acceso a la tierra y políticas de vivienda frente al riesgo de incendios forestales en la Comarca Andina.

O.P.