Lunes otra vez: Frío al amanecer y una tarde agradable

La semana comenzó con una mañana de pleno invierno en la Comarca Andina. A primera hora, las temperaturas se mantienen bajo cero y el frío se hace sentir con fuerza después de un domingo también marcado por las bajas temperaturas.

A las 7, el registro ronda los -4°, luego de una madrugada que tuvo valores de hasta -10°. Durante las próximas horas, el termómetro comenzará a recuperarse de manera gradual: cerca de las 9 se esperan unos -3°, mientras que alrededor de las 11 llegará a 0°.

Estas condiciones favorecen la presencia de heladas, por lo que durante las primeras horas pueden encontrarse superficies congeladas, especialmente en lugares donde las temperaturas suelen descender más.

La tarde tendrá otro escenario

El cambio será progresivo a partir del mediodía. Para las 13 se prevén alrededor de 3°, mientras que la temperatura continuará subiendo hasta alcanzar los 4° durante la tarde.

La máxima prevista para este lunes será de 5° cerca de las 17, antes de que el termómetro vuelva a descender. Hacia las 19, se esperan unos 3°, y para las 21 la temperatura volverá a ubicarse cerca de 0°.

De esta manera, habrá una diferencia marcada entre el comienzo y el cierre de la jornada: de los registros bajo cero de esta mañana a una tarde con varios grados más.

Más viento durante la tarde

El viento será otro de los cambios que se notarán con el correr de las horas. Durante esta mañana se mantiene débil, pero irá aumentando hacia el mediodía.

Entre las 11 y las 17, se esperan velocidades de alrededor de 15 a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar unos 35 km/h durante la tarde. Hacia la noche el viento perderá intensidad, aunque todavía podrían registrarse ráfagas cercanas a los 28 km/h.

Nubosidad en aumento y sin lluvias previstas

El lunes tendrá períodos de nubosidad variable, con una cobertura que irá aumentando principalmente durante la tarde y hacia la noche. No se prevén precipitaciones durante la jornada.

La isoterma de 0° también ascenderá de manera marcada durante el día, pasando de niveles muy bajos durante la madrugada a ubicarse cerca de los 870 metros durante la tarde, antes de volver a descender hacia la noche.

Así comienza la semana en la Comarca Andina: una mañana con temperaturas bajo cero y posibles heladas, seguida por un ascenso térmico que llevará la máxima hasta los 5°, con más viento y nubosidad durante la segunda parte del día.

O.P.