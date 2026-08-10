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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Dos camiones quedaron atravesados sobre la Ruta 40 y tuvieron que ser retirados

Uno de los camiones era de Buenos Aires y el otro de Corrientes. Bomberos Voluntarios de El Bolsón trabajó durante la mañana del sábado para retirarlos de la calzada sobre la Ruta Nacional 40.
Por Redacción Red43

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Dos camiones quedaron atravesados sobre un carril de la Ruta 40 en El Bolsón durante la mañana del sábado, en el sector conocido como la recta de Lewis. La situación fue advertida por Seguridad Vial y requirió la intervención de Bomberos Voluntarios para despejar la calzada.

 

El aviso se recibió pasadas las 9:10, cuando se informó que un camión se encontraba obstruyendo parte de la ruta. Desde la Central de Bomberos se despachó una unidad y también se convocó a una unidad del destacamento.

 

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el vehículo se encontraba efectivamente atravesado sobre la ruta, afectando uno de los carriles. Tras evaluar la situación, trabajaron para retirarlo de la calzada y permitir nuevamente la circulación.

 

 

Durante el operativo también fue necesario retirar un segundo camión que se encontraba en la zona. Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, se trataba de dos vehículos de carga, uno procedente de la provincia de Buenos Aires y otro de Corrientes.

 

Una vez que ambos camiones fueron retirados de la ruta, pudieron continuar con su recorrido. El procedimiento permitió liberar el carril afectado y normalizar el tránsito en ese sector de la Ruta 40.

 

 

 

O.P.

 

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