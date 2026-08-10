Montañitas Trail vuelve a poner a Esquel en el mapa del turismo deportivo

En la jornada de hoy se abrieron las inscripciones para una nueva edición de Montañitas Trail, una propuesta que combina deporte, con la naturaleza y el turismo, competencia que se ha convertido en una de las iniciativas destacadas del calendario deportivo de la región.

Detrás de este proyecto se encuentra Pablo Nahuelquir, quien desde hace varios años viene trabajando para fortalecer el vínculo entre el deporte y el turismo, generando encuentros deportivos que permiten mostrar los paisajes de la zona y, al mismo tiempo, atraer corredores y visitantes.

Montañitas no es solamente una competencia de Trail Running. Es también una propuesta que invita a conocer y disfrutar de los escenarios naturales de la región, movilizando corredores, familias, equipos y acompañantes.

La nueva edición tendrá dos jornadas. El sábado 14 de noviembre, desde las 14 horas, se realizará el Vertical Short, una exigente prueba en la montaña que pondrá a prueba la resistencia de los participantes.

Mientras que el domingo 15 de noviembre, desde las 11 horas, será el turno de las distancias de 6, 10 y 15 kilómetros, con epicentro en la Reserva Natural Urbana de Laguna La Z.

Uno de los aspectos que distingue a Montañitas es la experiencia que se ofrece a quienes participan. Además de la competencia, habrá regalos para los primeros 100 inscriptos confirmados, remera oficial, obsequios de sponsors, regalos de Montañitas, descuentos y sorteos.

También se contempla un beneficio especial para los participantes, con descuentos en distintos ámbitos vinculados al turismo, comercios amigos, alojamiento y propuestas deportivas.

En este sentido, el trabajo de Pablo Nahuelquir trasciende la organización de una carrera. Cada competencia se transforma en una herramienta para promocionar los atractivos naturales de la región y generar movimiento turístico a través del deporte.

El crecimiento del trail running y la llegada de corredores de distintos lugares representan una oportunidad para hoteles, alojamientos, gastronomía, comercios y prestadores de servicios, generando un movimiento económico que beneficia a toda la comunidad.

Montañitas vuelve así a apostar por una fórmula que combina deporte, naturaleza, turismo y promoción regional, consolidando una propuesta que busca seguir creciendo y posicionando a la zona como destino para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Las inscripciones tienen un costo de:

Prueba Vertical Short: 20 mil pesos

Prueba 6km,10km y 15km: 50 mil pesos

Combo: VerticalShort + cualquiera de las distancuas: 60 mil pesos

Hay descuentos del 10% a quienes tengan su inscripción confirmada a Desafío Capri 2027. También hay descuento a equipos de Running y también se puede abonar en dos pagos.

Para consultas y mayor información, los interesados pueden comunicarse al 2945 554490.