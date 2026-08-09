El Club Andino Esquel vuelve a ser el epicentro de la Escalada Deportiva con el Campeonato Regional Juvenil

El certamen se enmarca en un constante trabajo de organización del CAE, que viene de albergar exitosamente la fase provincial de los Juegos de la Integración Patagónica y, sobre todo, el Campeonato Nacional de Escalada.

Es que el deporte y el trabajo comunitario se vuelven a dar la mano en las instalaciones del Club Andino Esquel (CAE).

Este próximo sábado 15 y domingo 16 de agosto, la institución cordillerana será sede del Campeonato Regional de Escalada Deportiva Juvenil (CRED - Patagonia Norte) en la modalidad Boulder, una cita obligada del calendario federativo de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) que otorgará plazas de clasificación directa para el Campeonato Nacional del próximo año.

El certamen reunirá a deportistas de las categorías U15, U17 y U19, consolidando un espacio de infraestructura deportiva que no para de expandirse con nuevos muros, tomas y sectores de entrenamiento.

UN COMPROMISO ORGANIZATIVO QUE AFIANZA EL CRECIMIENTO DE LA DISCIPLINA

La realización de este nuevo torneo representa un esfuerzo organizativo de relevancia para el Club Andino Esquel. La institución viene demostrando un alto nivel de gestión deportiva y logística: en mayo pasado organizó con un éxito rotundo el Campeonato Nacional de Escalada, situando a Esquel en la cima de la disciplina en el país.

Asimismo, el club albergó de manera impecable la fase provincial de los Juegos de la Integración Patagónica, ratificando sus instalaciones como una de las plazas de escalada más importantes de la Patagonia.

La organización del presente Regional está impulsada por la Escuela Juvenil de Competición del CAE, un proyecto que nació el año pasado y que viene registrando un vertiginoso crecimiento tanto en nivel técnico como en volumen de competidores.

"Estamos a cargo de un proyecto que en el Club Andino arrancó el año pasado, que es la Escuela Juvenil de Competición. Si bien es una continuidad de un proyecto de escalada que venimos desarrollando hace años, se va consolidando de a poquito, va creciendo tanto cualitativa como cuantitativamente, así que estamos muy contentos de eso", destacó en su momento, Nahuel Niseggi, monitor de escalada de la institución.

En el mismo sentido, el profesor de Educación Física Facundo Fuentes remarcó la importancia de dar continuidad y acompañamiento al semillero local: "Con Nahuel vamos año a año renovando lo que es el equipo de escalada, el equipo de competencia, que hace poco empezó a funcionar en las instalaciones del Club Andino".

REDUCCIÓN DE COSTOS PARA LAS FAMILIAS Y CAMINO AL NACIONAL

Competir en una disciplina nacional e internacional implica viajes largos y erogaciones significativas. En ese sentido, albergar la instancia regional en casa representa un alivio directo para el bolsillo de las familias de la cordillera.

"Siempre nos costó mucho poder recaudar fondos para poder viajar. Entonces, poder realizar este Regional en nuestras instalaciones nos ahorra un montón de costos para las familias", señaló Niseggi, invitando a la comunidad a sumarse: "Invitamos a la familia a que se acerque el fin de semana a la sede del Club Andino Esquel para que pueda conocer más sobre este deporte".

La competencia otorga el pase necesario para las instancias mayores: "El Regional es una instancia donde todos compiten por rankear a nivel nacional; es una pre etapa que tienen que pasar todos los competidores, federados o no, como condición para poder estar el año que viene en el Nacional", detalló el instructor.

CRONOGRAMA Y HORARIOS DEL TORNEO

Las actividades estarán divididas en Clasificaciones el día sábado 15 y las Finales el día domingo 16, según las siguientes categorías:

SÁBADO 15 DE AGOSTO: CLASIFICACIONES

Categoría U-15

08:00 hs: Apertura de Zona de Aislamiento y Acreditación.

09:00 hs: Cierre de Aislamiento.

09:30 hs: Inicio de Clasificación U-15.

Categoría U-17

11:00 hs: Apertura de Zona de Aislamiento y Acreditación.

12:00 hs: Cierre de Aislamiento.

12:30 hs: Inicio de Clasificación U-17.

Categoría U-19

14:30 hs: Apertura de Zona de Aislamiento y Acreditación.

15:30 hs: Cierre de Aislamiento.

16:00 hs: Inicio de Clasificación U-19.

DOMINGO 16 DE AGOSTO: FINALES

Finales Categoría U-15

07:00 hs: Apertura de Zona de Aislamiento (Fem. y Masc.).

08:00 hs: Cierre de Zona de Aislamiento.

08:20 hs: Presentación y Visualización de Bloques.

08:30 hs: Inicio de Finales U-15.

10:00 hs: Finalización de Finales U-15.

Finales Categoría U-17

10:00 hs: Apertura de Zona de Aislamiento (Fem. y Masc.).

11:00 hs: Cierre de Zona de Aislamiento.

11:20 hs: Presentación y Visualización de Bloques.

11:30 hs: Inicio de Finales U-17.

13:00 hs: Finalización de Finales U-17.

Finales Categoría U-19

13:00 hs: Apertura de Zona de Aislamiento (Fem. y Masc.).

14:00 hs: Cierre de Zona de Aislamiento.

14:20 hs: Presentación y Visualización de Bloques.

14:30 hs: Inicio de Finales U-19.

16:00 hs: Finalización de Finales U-19.

Cierre del evento:

17:00 hs: Premiación general y Sorteos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Categorías participantes:

U15 (2012-2013-2014, formativa / no oficial).

U17 (2010-2011).

U19 (2008-2009).

Inscripción: 100.000 pesos. Cierre definitivo el viernes 12 de agosto a las 20:00 hs.

Link de Inscripción: CAED - CLUB ANDINO ESQUEL

Acompañan este encuentro deportivo: Chubut Deportes, Municipalidad de Esquel, Lotería del Chubut, Paralelo 42 Outdoors, 12 Ángulos y Nevada Agencias de Remises.