Alcohol al volante: 40 conductores fueron retirados en Chubut y hubo positivos en Esquel

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización y prevención vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial durante el fin de semana, fortaleciendo la presencia preventiva en los principales corredores viales y accesos ante las condiciones climáticas adversas registradas en distintos puntos de la provincia.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.419 vehículos, realizó 3.753 test de alcoholemia y retiró a 40 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

Esquel

En la ciudad de Esquel se controlaron 1.312 vehículos, se realizaron 1.290 test de alcoholemia, se comprobaron 4 casos positivos, se labraron 30 infracciones y se retuvo un rodado.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín, se controlaron 147 vehículos y se labró una infracción, mientras que en Paso de Indios, se controlaron 39 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa, se verificaron 159 vehículos en circulación, en tanto que en Río Pico, se controlaron 243 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia y no se elaboraron infracciones.

En Tecka, se controlaron 212 rodados y se realizaron 45 test de alcoholemia sin resultados positivos.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial, los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 851 vehículos, se realizaron 555 test de alcoholemia, hubo 2 casos positivos, se labraron 6 infracciones a la Ley Nacional de tránsito.

Trelew, Gaiman y Dolavon

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 690 vehículos, se efectuaron 510 test de alcoholemia en los que se detectaron a 10 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 20 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gaiman, durante los controles preventivos, se detectó a un conductor que circulaba con alcohol en sangre, por lo que se realizó el correspondiente test de alcoholemia y se labró el acta de infracción.

En la localidad de Dolavon se controlaron 24 vehículos en circulación, se efectuaron 13 test de alcoholemia sin resultados positivos, se labro un acta de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

Puerto Madryn

En Puerto Madryn, se controlaron 378 vehículos en circulación, se realizaron 4 test de alcoholemia y se detectaron a 4 conductores alcoholizados, se labraron 12 infracciones a la Ley nacional de Tránsito y se retuvieron 2 vehículos.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

En total, se controlaron 2.338 vehículos, se realizaron 982 test de alcoholemia, se detectó a 19 conductores en estado de ebriedad, se labraron 55 infracciones.

En la localidad de Rada Tilly se verificaron 228 vehículos en circulación y se realizaron 115 test de alcoholemia sin registrar casos positivos, se efectuaron 4 actas de infracción.

Camarones

En la localidad de Camarones se controlaron 72 vehículos y se registraron 2 infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Epuyén, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 725 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 238 test de alcoholemia, no se comprobaron casos positivos, se labraron 17 infracciones.

MA