Tragedia en Bariloche: una niña de 3 años murió tras caer un auto al lago Nahuel Huapi

Una niña de tres años falleció este sábado en San Carlos de Bariloche luego de que el automóvil en el que viajaba junto a sus padres terminara dentro del lago Nahuel Huapi.

El hecho ocurrió durante la tarde, en la zona del kilómetro 15 de la avenida Bustillo, en inmediaciones del barrio Don Orione. Por circunstancias que todavía son investigadas, el vehículo terminó desbarrancando desde la costa y cayó al lago.

Según información aportada por fuentes policiales, el automóvil se desplazó hacia atrás desde un domicilio particular ubicado sobre la costa. La menor viajaba en la parte trasera, en una sillita de seguridad.

Tras la caída, los adultos que se encontraban en el vehículo lograron salir y pedir auxilio, pero no pudieron sacar a la niña del automóvil antes de que quedara sumergido.

El operativo demandó la intervención de Prefectura Naval Argentina y Bomberos Ruca Cura, cuyos equipos trabajaron para localizar y retirar el vehículo del agua. Cuando llegaron los rescatistas, el automóvil se encontraba a más de siete metros de profundidad.

La mujer que viajaba en el vehículo fue trasladada al Sanatorio San Carlos como consecuencia de los golpes sufridos durante el accidente. Luego de ser evaluada por los profesionales de la guardia y constatarse que presentaba heridas leves, recibió el alta médica.

Investigación en marcha

La Justicia investiga ahora cómo se produjo el desbarranco y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al vehículo hasta las aguas del Nahuel Huapi.

Los investigadores deberán analizar el automóvil, las características del lugar y reunir testimonios para reconstruir lo ocurrido. También se realizan las tareas correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente.

Mientras continúa la investigación, el hecho generó conmoción en Bariloche y dejó nuevamente en evidencia los riesgos que pueden presentarse en zonas de montaña y sectores próximos a cursos y espejos de agua durante la temporada invernal.

Cuidado extremo durante el invierno

El trágico episodio vuelve a poner en primer plano la necesidad de extremar las precauciones al circular durante el invierno en la región cordillerana. La presencia de nieve y hielo puede modificar considerablemente las condiciones de adherencia de los vehículos y aumentar los riesgos, incluso en recorridos habituales.

Ante estas condiciones, es fundamental reducir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar maniobras bruscas. También se recomienda verificar las condiciones de las rutas y caminos antes de emprender un viaje y utilizar el equipamiento correspondiente cuando las condiciones lo requieran.

En este caso particular, las circunstancias que provocaron que el vehículo terminara desbarrancando todavía son materia de investigación, por lo que no se estableció que el estado de la calzada haya sido la causa del accidente.

MA