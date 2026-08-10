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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La insólita entrega que recibió la Policía: eran dos proyectiles de artillería

El episodio ocurrió en una ciudad chubutense, donde el propietario de un comercio de materiales recuperables decidió entregarlos voluntariamente.
Por Redacción Red43

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Una particular situación se registró este lunes en Trelew, cuando el propietario de un establecimiento dedicado a la compraventa de materiales recuperables decidió entregar a la Policía dos proyectiles de artillería que tenía en su poder.

 

El procedimiento se inició alrededor de las 10:30, durante una recorrida preventiva que realizaba personal de la Subcomisaría del barrio Guayra en inmediaciones de las calles Tehuelches y Padilla, en el barrio VEPAM.

 

Durante la recorrida, los efectivos mantuvieron una entrevista con el titular del establecimiento, quien manifestó su voluntad de hacer entrega de los artefactos.

 

Ante la situación, tomó intervención la División Explosivos de la Policía del Chubut. Personal especializado se hizo presente en el lugar y procedió al retiro y secuestro de los proyectiles.

 

Según informó la Policía, se trataba de un proyectil de 125 milímetros, que se encontraba en condición inerte, y otro de 105 milímetros, que contaba con carga de fósforo.

 

Los elementos fueron retirados por personal especializado para garantizar su correcta manipulación y resguardo.

 

La intervención permitió que los proyectiles fueran puestos bajo custodia de la Policía sin que el propietario del establecimiento intentara manipularlos o trasladarlos por sus propios medios.

 

 

M.D.A

 

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