El chubutense que cumplió el sueño de jugar para la Selección Argentina

El fútbol chubutense sumó un nuevo motivo de orgullo con la presencia de Ramiro Vidal en la Selección Argentina juvenil. El futbolista nacido en Trelew, formado en Huracán y actualmente integrante de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda, tuvo su primera experiencia con la camiseta albiceleste.

Vidal fue titular como extremo por la banda izquierda en uno de los dos amistosos que el seleccionado argentino disputó frente a Uruguay. El equipo nacional se quedó con la victoria en ambos encuentros de la serie.

El joven atacante comenzó su formación en Huracán de Trelew antes de continuar su desarrollo en Independiente, donde actualmente integra las categorías formativas del club.

Su crecimiento en el fútbol juvenil le permitió además comenzar a tener experiencias junto a jugadores de categorías superiores. El futbolista ya participó de entrenamientos y una pretemporada con la Reserva de Independiente, en un proceso que le permitió acercarse progresivamente al fútbol profesional.

Un presente destacado en Independiente

Durante su etapa en las inferiores del club de Avellaneda, Vidal se ganó un lugar entre los jugadores destacados de su categoría. Su velocidad y capacidad para afrontar duelos individuales son algunas de las características que lo identifican dentro del campo de juego.

Su rendimiento también le permitió recibir un reconocimiento como uno de los jugadores destacados de la pensión de Independiente durante 2025.

Ahora, la experiencia con la Selección Argentina representa un nuevo paso en su carrera y suma un capítulo importante a un recorrido que comenzó en el fútbol de Trelew.

El objetivo de seguir creciendo

Con su llegada al seleccionado juvenil, Vidal continúa avanzando en una carrera que tiene como próximos desafíos consolidarse dentro de Independiente y seguir creciendo en las distintas categorías del club.

El joven chubutense ya dio un paso importante al vestir la camiseta de la Selección Argentina y representar a la provincia en una competencia internacional.

Fuente: El CHUBUT

MA