El Telebingo Chubutense repartió premios millonarios en toda la provincia

Con un nuevo sorteo realizado desde la Sala de Sorteos del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, el Telebingo Chubutense volvió a recorrer la provincia repartiendo premios millonarios entre los apostadores.

En esta oportunidad, el premio mayor de 15 millones de pesos quedó en la ciudad de Esquel, donde un cartón vendido en la Agencia Oficial Nº 7001 resultó ganador de la Quinta Ronda, convirtiéndose en el premio más importante de la jornada.

Además, el Telebingo distribuyó importantes premios en efectivo en las distintas rondas, llevando alegría a familias de diferentes localidades de Chubut y reafirmando una vez más el carácter federal del juego emblema de Lotería del Chubut.

Con cada edición, el Telebingo continúa consolidándose como uno de los juegos más elegidos por los chubutenses, brindando importantes premios y acompañando el desarrollo de toda la provincia.

MA