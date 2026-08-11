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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Cuatro años sin José Crettón: una condena firme y el recuerdo de su familia

José desapareció en El Maitén en agosto de 2022, cuando tenía 18 años. La Justicia condenó a prisión perpetua a Daniel Napal y Carlos Peinipil, pero sus restos nunca fueron hallados.
Por Redacción Red43

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José Abraham Crettón tenía 18 años cuando desapareció en El Maitén, el 11 de agosto de 2022. Desde entonces, su familia atravesó una investigación judicial que terminó con dos condenas a prisión perpetua por su homicidio, aunque el cuerpo del joven nunca fue encontrado.

 

A cuatro años de su desaparición, la familia de José continúa recordando al joven y reconstruyendo su historia, mientras la causa judicial mantiene firme la condena contra los responsables de su homicidio.

 

 

 

 

Una investigación que terminó en condenas

 

 

La investigación permitió establecer que Daniel Andrés Napal y Carlos Julián Peinipil participaron del homicidio de José. Ambos fueron condenados a prisión perpetua por un jurado popular y posteriormente la sentencia fue revisada por la Cámara en lo Penal de Esquel.

 

Más recientemente, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó por unanimidad la impugnación presentada por la defensa y confirmó las condenas. De esta manera, quedó firme la prisión perpetua para ambos acusados.

 

La Justicia determinó que el crimen estuvo atravesado por un contexto de violencia de género. Napal fue condenado como autor del homicidio agravado transversal, mientras que Peinipil recibió la misma pena por homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria.

 

 

 

 

 

Cuatro años después

 

 

La causa tuvo una particularidad que marcó todo el proceso judicial: José nunca fue encontrado. Pese a los distintos rastrillajes realizados durante la investigación, no se logró localizar sus restos.

 

La ausencia del cuerpo no impidió que la Justicia estableciera responsabilidades penales a partir de las pruebas reunidas durante la investigación. El caso se convirtió así en un antecedente dentro de la provincia, al llegar a una condena por homicidio sin haberse hallado a la víctima.

 

Con las condenas firmes, la familia de José mantiene presente su historia y busca que el paso de los años no borre quién fue el joven detrás del expediente.

 

José había nacido en Esquel y tenía 18 años al momento de su desaparición. A cuatro años del hecho, su nombre continúa vinculado a una causa que tuvo un extenso recorrido judicial y que dejó una pregunta que todavía permanece sin respuesta: qué ocurrió con él después de aquella noche de agosto de 2022.

 

 

 

M.A

 

 

 

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