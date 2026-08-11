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Por Redacción Red43

Esquel tendrá un nuevo Ciclo Coral con entrada libre y gratuita

El 3er Ciclo Coral se realizará en agosto y septiembre en el Auditorio de la Universidad del Chubut con la participación de 10 coros de la región.
Por Redacción Red43

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El Coro Vocacional de la Universidad del Chubut organiza la 3ª edición del Ciclo Coral Esquel, que reunirá a agrupaciones vocales de la ciudad en dos encuentros gratuitos y abiertos a toda la comunidad.

 

Las presentaciones se llevarán a cabo en el Auditorio de la Universidad del Chubut, ubicado en Av. Holdich 960.

 

Cronograma de presentaciones

 

El primer encuentro será el sábado 29 de agosto a las 18:00 hs.

 

Participarán: Coro Vocacional UDC, Seion, Tresquel, Lunasur y FAV 818 Exploración Vocal.

 

El segundo encuentro se realizará el sábado 26 de septiembre a las 19:00 hs y contará con: Coral del Sur, Coral del Barrio, FAV 818 Voces Graves, El Vocerio y Vocal del Pinar.

 

La entrada es libre y gratuita para ambas fechas.

 

El ciclo cuenta con el acompañamiento de ADICORA Filial Chubut, asociación que nuclea a directores de coros de la provincia.

 

La propuesta busca promover la música coral en la ciudad y generar un espacio de encuentro entre los distintos elencos locales.

 

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