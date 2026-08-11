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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Una pareja quedó en terapia intensiva tras un incendio: investigan el origen del fuego

Una mujer y un hombre de 29 años permanecen internados en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras durante un incendio ocurrido en una vivienda de Puerto Madryn.
Por Redacción Red43

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Un grave incendio se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Bordenave y España, en Puerto Madryn, y dejó a dos personas internadas en terapia intensiva.

 

Se trata de una mujer y un hombre, ambos de 29 años, quienes sufrieron distintas lesiones como consecuencia del fuego y debieron ser trasladados al Hospital Andrés Ísola.

 

 

Las lesiones que sufrieron

 

 

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, cuello, torso y piernas. Además, presentó lesiones en las vías respiratorias.

 

El hombre también resultó afectado por el incendio, aunque con una menor superficie corporal comprometida. Presentó lesiones en las orejas y el cuero cabelludo, además de afecciones vinculadas a la inhalación de humo.

 

Ambos permanecen internados en grave estado y bajo atención médica.

 

 

Intervino Bomberos y se investiga el origen

 

 

El incendio ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Cuarta. Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios intervino para sofocar las llamas y rescatar a las personas que se encontraban dentro de la vivienda.

 

Las circunstancias en las que se inició el fuego todavía son materia de investigación. El Ministerio Público Fiscal interviene en el caso y se aguardan las pericias correspondientes para determinar el origen y la mecánica del incendio.

 

En las próximas horas se realizarán las actuaciones necesarias sobre el lugar para establecer qué provocó el siniestro.

 

 

 

MA

 

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