Cannabis medicinal en Lago Puelo: Buscan fortalecer la elaboración de preparados

Representantes de la Oficina Municipal de Cannabis Medicinal y Terapéutico de Lago Puelo y del Consejo Consultivo mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Salud de Chubut para analizar el desarrollo de las políticas vinculadas al cannabis medicinal y terapéutico en la localidad.

Durante el encuentro se presentó el trabajo que se lleva adelante desde Lago Puelo, que contempla acompañamiento a pacientes, capacitaciones, acciones de educación y concientización y la dispensa gratuita de preparados medicinales dentro de los marcos institucionales correspondientes.

Uno de los temas centrales fue la necesidad de avanzar en un sistema integral de trazabilidad que permita seguir cada etapa del proceso, desde el origen de la semilla hasta la elaboración del preparado medicinal.

Qué busca la trazabilidad del cannabis medicinal

El seguimiento de todo el proceso apunta a contar con mayor información sobre el origen y la elaboración de los preparados, además de fortalecer los controles sobre su calidad y seguridad.

En la reunión también se abordó el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Esquel, y los acuerdos de cooperación vinculados a INBIES. Estos vínculos están relacionados con los procesos de extracción, análisis y caracterización de preparados medicinales, incorporando herramientas de investigación y evaluación al trabajo que se desarrolla en Lago Puelo.

El trabajo que se realiza en Lago Puelo

La Oficina Municipal de Cannabis Medicinal y Terapéutico desarrolla tareas de acompañamiento y capacitación destinadas a pacientes y familias, además de acciones de información sobre el uso medicinal del cannabis.

El encuentro con la cartera sanitaria provincial permitió poner sobre la mesa las distintas líneas de trabajo que se vienen desarrollando y plantear la continuidad de la articulación entre el Municipio y la Provincia.

Desde Lago Puelo señalaron que el objetivo es seguir avanzando en una política sanitaria que contemple el acceso a tratamientos, la capacitación, la investigación y mecanismos de control sobre los preparados medicinales. La trazabilidad aparece así como uno de los próximos puntos a desarrollar para ordenar y fortalecer el proceso que va desde la producción hasta la elaboración de los preparados utilizados con fines terapéuticos.

La reunión permitió acordar la continuidad del trabajo conjunto en torno a las políticas de cannabis medicinal y terapéutico. El desafío planteado es sostener las herramientas de acompañamiento y capacitación y, al mismo tiempo, profundizar los mecanismos de análisis y seguimiento de los preparados.

O.P.