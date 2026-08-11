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Por Redacción Red43

Trevelin: Realizan reparaciones parciales en Avenida San Martín

Los trabajos comenzaron este martes y son de carácter transitorio hasta el inicio de la obra de asfalto sobre la ruta 259.
Por Redacción Red43

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 Personal de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes lleva adelante tareas de mejoras en Avenida San Martín, una de las principales arterias de la localidad.

 

Equipos de trabajo de la Dirección de Servicios Públicos comenzaron este martes con la reparación de los sectores que presentan mayor daño en la cinta asfáltica.

 

Los desperfectos se agravaron tras las últimas nevadas y las posteriores heladas registradas en la zona.

 

Desde el municipio señalaron que se trata de reparaciones parciales y de carácter transitorio.

 

Las mismas se mantendrán hasta tanto se inicie la obra de asfalto de toda la ruta 259, proyecto que incluye en Trevelin a la Avenida San Martín en toda su extensión.

 

Precaución al transitar

 

La Municipalidad solicitó a los automovilistas extremar el cuidado al circular por el sector, reduciendo la velocidad.

 

Cada lugar donde se intervenga estará debidamente señalizado para evitar accidentes y garantizar la seguridad de conductores y trabajadores.

 

Las tareas buscan mejorar la transitabilidad de la avenida durante el invierno, a la espera de la obra integral prevista para la ruta.

 

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