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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Despejan la nieve en el camino a Valle Chico y piden evitar circular por la zona

La Municipalidad de Esquel despliega maquinaria en el camino a Valle Chico tras la acumulación de nieve. Solicitaron a la población no transitar por el sector salvo que sea de extrema necesidad. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel lleva adelante un operativo de despeje y limpieza sobre el camino que conduce a Valle Chico, luego de las recientes precipitaciones en forma de nieve. Las labores están a cargo de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, que desplegó una motoniveladora para acondicionar la traza y garantizar la transitabilidad.

 

Ante la presencia de maquinaria pesada trabajando en el lugar y el estado de la calzada, desde el Municipio solicitaron a los vecinos evitar la circulación por ese sector si no resulta de extrema necesidad. La recomendación se mantendrá vigente hasta que finalicen de manera completa las tareas operativas en la zona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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