¡Quiero vale cuatro! Este domingo se viene un torneo de truco en Paprika

La Murga "La Convenida" invita a participar de su primer campeonato de truco, una propuesta que combinará competencia, premios y una tarde para compartir entre amigos.

El torneo se realizará el domingo 16 de agosto a partir de las 17 horas en Paprika Tienda de Sabores, ubicada en Rivadavia 873.

Cómo será el campeonato

La organización informó que podrán participar hasta 24 parejas y que la competencia tendrá cinco rondas. La pareja ganadora se llevará un premio mayor de $100.000.

Además, habrá varios premios sorpresa para quienes participen del torneo.

La inscripción tiene un valor de $20.000 por pareja y quienes quieran anotarse pueden comunicarse con los teléfonos habilitados por la organización:

Cintia: 1123937868

Guada: 2945 465535

Truco y algo rico para compartir

La propuesta también invita a disfrutar de una tarde diferente en Paprika Tienda de Sabores, donde los participantes podrán acompañar el campeonato con algo rico para comer y compartir mientras avanzan las rondas.

Entre el envido, el truco y el vale cuatro, 24 parejas buscarán quedarse con el premio mayor este domingo en Paprika.

A.M.D