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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

¡Quiero vale cuatro! Este domingo se viene un torneo de truco en Paprika

Murga La Convenida organiza su primer campeonato este domingo 16 de agosto en Paprika. Habrá 24 parejas y un premio mayor de $100.000, además de varios premios sorpresa.
Por Redacción Red43

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La Murga "La Convenida" invita a participar de su primer campeonato de truco, una propuesta que combinará competencia, premios y una tarde para compartir entre amigos.

 

El torneo se realizará el domingo 16 de agosto a partir de las 17 horas en Paprika Tienda de Sabores, ubicada en Rivadavia 873.

 

 

Cómo será el campeonato

 

 

La organización informó que podrán participar hasta 24 parejas y que la competencia tendrá cinco rondas. La pareja ganadora se llevará un premio mayor de $100.000.

 

Además, habrá varios premios sorpresa para quienes participen del torneo.

 

La inscripción tiene un valor de $20.000 por pareja y quienes quieran anotarse pueden comunicarse con los teléfonos habilitados por la organización:

 

  • Cintia: 1123937868
  • Guada: 2945 465535

 

 

Truco y algo rico para compartir

 

 

La propuesta también invita a disfrutar de una tarde diferente en Paprika Tienda de Sabores, donde los participantes podrán acompañar el campeonato con algo rico para comer y compartir mientras avanzan las rondas.

 

Entre el envido, el truco y el vale cuatro, 24 parejas buscarán quedarse con el premio mayor este domingo en Paprika.

 

 

 

 

A.M.D

 

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