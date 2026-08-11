Franco Ferretti, luego de nadar en aguas del glaciar Perito Moreno: "Fue una experiencia transformadora"

El nadador e instructor de natación Franco Ferretti regresó a Esquel tras formar parte de la delegación local que participó en la Winter Swimming World Cup disputada en el Parque Nacional Los Glaciares. La competencia se desarrolló en una pileta flotante instalada dentro del Lago Argentino, a metros del Glaciar Perito Moreno, donde los termómetros en el agua oscilaron de manera extrema entre 1,5 °C y 4,1 °C según la jornada y la zona.

Durante cinco jornadas, la comitiva integrada por Ferretti, la entrenadora Gisel Finocchiaro, Axel Alarcón Daher y familiares compartió la exigencia de medirse en aguas extremas. En el plano individual, Ferretti compitió en ocho pruebas en total tras clasificar a las instancias finales de 50 metros libre y 50 metros pecho, alcanzando el primer puesto en 100 metros pecho, el tercer lugar en 25 metros mariposa, la tercera ubicación en la superfinal de 50 metros pecho y el segundo puesto en los 300 metros de aguas abiertas.

Por su parte, el esquelense Axel Alarcón Daher también cerró una labor sobresaliente en El Calafate al consagrarse con la medalla de oro y el primer puesto en su categoría en la prueba de 300 metros de aguas abiertas, posicionándose en el octavo lugar sobre 84 competidores en la clasificación general.

A la hora de hacer un balance sobre la vivencia frente al bloque glaciar, Ferretti calificó la oportunidad como un punto de inflexión en su carrera deportiva: "Fue una experiencia impactante, impresionante, transformante, linda, superó todas las expectativas que tenía, sobre todo la comunidad que hay dentro del mundo de natación de invierno".

El nadador explicó que uno de los momentos más significativos de la travesía fue la prueba de 300 metros de aguas abiertas, donde partieron desde un catamarán hasta la pileta con el arco de llegada. Al respecto, confesó que respirar nadando y ver de frente el glaciar mientras ingresaba a la meta le parecía un sueño.

Sin embargo, el formato de natación invernal implicó adaptarse a un reglamento estricto e inusual para quienes entrenan habitualmente en piletas convencionales. Sobre estas dificultades técnicas y las características del agua, detalló: "Nos dio mucha dificultad el reglamento porque no tenés partida alta, no entras al agua desde arriba, eso ya te resta bastante tiempo, después no tenés vuelta americana lo que también es complicado. El agua es muy pesada también porque tiene sedimento glacial".

Asimismo, el deportista describió el protocolo térmico que debían cumplir obligatoriamente al salir del lago, ingresando a una carpa de recuperación equipada con estufa y vapor que alcanzaba unos 30 grados para estabilizar el cuerpo antes de cambiar de vestuario. Ferretti destacó el alto nivel de los nadadores de distintas provincias y países, remarcando la firmeza de la organización en materia de seguridad, guardavidas y primeros auxilios, lo que brindó tranquilidad a los competidores durante cada prueba.

Al comparar las aguas del glaciar con las lagunas cordilleranas, concluyó: "Es otra cosa comparada a nuestras lagunas, tiene este factor del sedimento y una carga para el cuerpo mucho más potente. En los 300 metros, por ejemplo, cuando llegar tuve una recuperación mayor que las carreras cortas, con mucho tiempo dentro de la carpa de recuperación".

Para finalizar, el deportista expresó su profundo agradecimiento a su padre, Marcelo Carlos "Caco" Ferretti, remarcando que fue una pieza fundamental al encarar la logística del viaje, organizar cada detalle y manejar más de 4 mil kilómetros para hacer posible la experiencia. Asimismo, extendió su reconocimiento a la entrenadora Gisel Finocchiaro, a su familia, a la Secretaría de Deportes de Trevelin por brindarles el espacio de entrenamiento y a toda la comunidad que acompañó la travesía.

De cara a los próximos meses, el nadador proyecta continuar su entrenamiento enfocado en pruebas de aguas abiertas de distancia media durante la temporada de verano.

EBW