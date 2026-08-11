La Fiscalía de Esquel se reunió con directivos de escuelas para abordar situaciones de vulneración de derechos

La Fiscalía de Esquel mantuvo el sábado por la mañana una reunión con equipos directivos de escuelas de Esquel y localidades de la zona, para abordar distintas situaciones vinculadas con la realidad cotidiana de las comunidades educativas.

Del encuentro participaron representantes de la Agencia de Género, la Agencia de Cibercrimen y Evidencia Digital y el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVD).

La procuradora de Fiscalía, Paula Bestene, explicó que uno de los temas centrales fue la entrada en vigencia, a partir de septiembre, del nuevo régimen penal juvenil. Sin embargo, también se trabajó sobre distintas situaciones que atraviesan docentes y directivos.

No obstante, uno de los puntos que generó mayores consultas fue la obligación de denunciar ante situaciones de vulneración de derechos y la importancia de actuar rápidamente cuando un niño, niña o adolescente cuenta un hecho.

“Lo que mayormente tuvo preguntas o respuestas o inquietudes tenía que ver ante el conocimiento que tenían ellos como profesores o como educadores de alguna situación de vulneración de derechos”, explicó Bestene.

La procuradora destacó que muchas situaciones no necesariamente ocurren dentro de las escuelas, sino que son relatadas allí por los estudiantes al tratarse de espacios donde encuentran confianza.

“En realidad no son tanto los que predominan que suceden en la escuela sino lo que los chicos pueden contar en las escuelas”, sostuvo.

Entre los casos mencionados aparecen posibles abusos sexuales, situaciones de violencia familiar, lesiones y también hostigamientos o persecuciones que pueden constituir contravenciones.

Bestene destacó además el papel de los docentes en el inicio de investigaciones. “Hay un muy alto porcentaje de las causas que se han iniciado por denuncias de profesores, docentes, directores, donde los chicos sintieron la comodidad de denunciarlo, de contarlo y los profesores han denunciado y a raíz de eso se iniciaron las causas penales”, afirmó.

A partir de la reunión, desde la Fiscalía plantearon reforzar las capacitaciones y generar nuevos encuentros con docentes, estudiantes y familias.

“Lo que se planteó en esa última reunión que fue con los directivos es reforzar con algunas charlas más particulares o más específicas, sobre temas específicos con los docentes”, explicó Bestene.

La Fiscalía ya desarrolla este tipo de actividades a través de sus distintas áreas y busca profundizar el trabajo con las comunidades educativas para brindar herramientas de prevención, detección y actuación ante situaciones de vulneración de derechos.

R.G