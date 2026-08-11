“Esperamos una buena temporada”: las expectativas por la pesca deportiva en Chubut

Las nevadas registradas durante las últimas semanas generan expectativas de cara a la próxima temporada de pesca deportiva en Chubut. Desde la Dirección de Pesca Continental esperan que el buen nivel de nieve se traduzca en mayor caudal en los ríos y favorezca las condiciones para la reproducción de las truchas.

“Esperamos que con esta nieve tener los ríos con mucho caudal, que el año pasado tuvimos una situación con truchas que no llegaron a desovar por la altura de los ríos, esperamos una buena temporada, un buen comienzo de temporada”, señaló Pablo Buono, director de Pesca Continental.

Preparan el lanzamiento de la temporada

La Provincia todavía define dónde se realizará el lanzamiento oficial de la temporada, aunque ya recibió propuestas de distintos puntos de Chubut.

“Tenemos pedidos de Esquel, tenemos pedido de Zona Norte, en El Hoyo, en Cholila, para hacer el lanzamiento, tenemos pedidos también en Zona Sur, en la aldea Las Pampas, así que esperamos confirmar dentro de poco, dónde va a ser el lanzamiento”, explicó Buono.

El funcionario también adelantó que se busca darle difusión nacional a la actividad, con la presencia de medios especializados en pesca deportiva y la posibilidad de sumar a la prensa local para mostrar el trabajo de los guías y guardapescas.

Desde Pesca Continental consideran que la promoción de la actividad también puede contribuir a reducir la pesca furtiva. “Nosotros creemos que mayor pesca deportiva desplaza a la pesca furtiva”, sostuvo Buono.

Un nuevo permiso para atraer pescadores de países limítrofes

Uno de los principales cambios para la próxima temporada será la incorporación de un permiso de pesca de 10 días destinado a no residentes de países limítrofes, con un valor inferior al permiso general para visitantes extranjeros.

La medida fue trabajada junto al Ministerio de Turismo y Áreas Naturales Protegidas y apunta especialmente a captar un mercado que consideran en crecimiento: el público brasileño.

“Logramos crear una nueva categoría que es el permiso no residente de 10 días para limítrofes, no residentes limítrofes de 10 días, con un valor mucho menor que el permiso de no residentes que tenemos planeado para la próxima temporada”, explicó.

La propuesta no apunta solamente a Brasil. También contempla a turistas de Uruguay y Chile, con quienes Chubut ya mantiene un movimiento relacionado con la pesca deportiva.

La pesca como parte de la oferta turística

La intención es que la pesca pueda combinarse con otros atractivos de la provincia y generar un mayor movimiento turístico en distintos destinos.

“Que el público emergente venga a pescar y venga a la cordillera chubutense, a Chubut en todo, pero sobre todo por el trabajo en la pesca deportiva chubutense, para poder combinarlo con otros atractivos que son La Hoya, Trochita, tulipanes”, indicó.

En el caso de Chile, además, existe un intercambio de pescadores y prestadores vinculados a la actividad. Chubut registra permisos adquiridos por ciudadanos chilenos y también existen guías argentinos habilitados para trabajar del otro lado de la cordillera.

“Tenemos pescadores argentinos que van a pescar a Chile, guías argentinos que también están habilitados para guiar en Chile y los chilenos que no solamente trabajan con público argentino, sino que muchas veces por ahí bajan en el aeropuerto de Esquel, van hasta el Lodge de Chile y después pescan en aguas argentinas con guías argentinas”, detalló.

Desde Pesca Continental destacaron que este movimiento permite fortalecer el vínculo turístico entre ambos países y generar actividad para guías, alojamientos y otros prestadores vinculados a la pesca deportiva.

“Así que sí, el trabajo es muy firme, yo creo que funciona y va creciendo, no solamente porque tenemos ambientes parecidos, sino que de un lado y del otro hay un consumo de servicios, de productos y servicios que cada vez está creciendo más”, concluyó.





MA