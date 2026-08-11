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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut acompañó una nueva edición de “MEF Invita”

El Museo Egidio Feruglio de Trelew abrió las puertas de manera libre y gratuita para ofrecer a vecinos y visitantes una propuesta dedicada a dinosaurios de la Patagonia, la ciencia y el patrimonio de la región. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, acompañó una nueva edición de “MEF Invita”, el emblemático evento desarrollado el pasado fin de semana en las instalaciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de la ciudad de Trelew.

 

La propuesta, de la que también participó el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Asistencia Social, permitió que durante ambas jornadas el público pudiera acceder de manera libre y gratuita al museo, entre las 10 y las 18 horas, para disfrutar de una experiencia especialmente dedicada a conocer los dinosaurios de la Patagonia, la ciencia y el patrimonio de nuestra región.

 

 

 

Espacio de encuentro y aprendizaje

 

Durante el encuentro, vecinos, familias y visitantes tuvieron la posibilidad de conocer de cerca el trabajo que realizan investigadores y técnicos, observar cómo se lleva adelante la preparación de fósiles y la fabricación de réplicas, además de participar de charlas y recorrer diferentes espacios especialmente preparados para la ocasión.

 

La iniciativa también contó con distintas propuestas destinadas a las infancias y actividades que permitieron acercar al público al patrimonio cultural, científico y paleontológico de Chubut, generando un espacio de encuentro, aprendizaje y divulgación para todas las edades.

 

La presencia de la Subsecretaría de Cultura formó parte del acompañamiento del Gobierno Provincial a este tipo de iniciativas que promueven el acceso de la comunidad al conocimiento, la ciencia y la cultura, al tiempo que contribuyen a poner en valor y difundir el importante patrimonio que posee Chubut.

 

 

 

 

R.G

 

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