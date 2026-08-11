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Por Redacción Red43

Día del Nutricionista: por qué la alimentación es clave para prevenir enfermedades

La nutrición comienza a ser determinante incluso antes del nacimiento y continúa durante todas las etapas de la vida. El rol de los profesionales va mucho más allá de las dietas para bajar de peso.
Por Redacción Red43

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Cada 11 de agosto se conmemora en Argentina el Día del Nutricionista, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia que tiene la alimentación en nuestra vida cotidiana y a reconocer el trabajo de los profesionales que acompañan a las personas en ese proceso.

 

Comer no es solamente una cuestión de cantidad ni una búsqueda permanente por bajar de peso. Los alimentos aportan nutrientes necesarios para crecer, desarrollarse, obtener energía y mantener distintas funciones del organismo. Por eso, conocer qué comemos y construir hábitos saludables también forma parte del cuidado de la salud.

 

La nutrición comienza a ser importante incluso antes del nacimiento. Durante el embarazo, la alimentación puede influir en el desarrollo del bebé y en su salud futura. Luego, las necesidades cambian durante la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, por lo que no existe una única forma de alimentarse que sea adecuada para todas las personas.

 

 

Alimentarse también es prevenir

 

 

Una alimentación equilibrada puede contribuir a reducir el riesgo de desarrollar distintas enfermedades y acompañar el tratamiento de otras. Pero la relación entre alimentación y salud es mucho más amplia que el sobrepeso y la obesidad.

 

Los profesionales de la nutrición también intervienen frente a diferentes trastornos y enfermedades relacionados con la alimentación, además de acompañar situaciones que requieren cambios específicos en la dieta o un abordaje interdisciplinario.

 

Por eso, consultar a un nutricionista no debería ser visto únicamente como una herramienta para adelgazar. También puede ser una oportunidad para conocer las propias necesidades, revisar hábitos y entender qué lugar ocupa la alimentación en el cuidado cotidiano.

 

 

Una mirada que va más allá de la dieta

 

 

La nutrición también tiene en cuenta las posibilidades, los hábitos, las preferencias y el contexto de cada persona. Una alimentación saludable no se construye a partir de una fórmula universal, sino de recomendaciones adaptadas a cada realidad.

 

En ese camino, tomar conciencia sobre los alimentos que consumimos puede ser un primer paso. Saber qué aportan, cómo incorporarlos y qué necesidades tiene cada organismo permite tomar decisiones más informadas y evitar que la alimentación quede reducida únicamente a cuestiones vinculadas con el peso.

 

El Día del Nutricionista permite poner en valor justamente esa mirada: entender que alimentarse es una parte fundamental de la salud y que el acompañamiento profesional puede ser necesario en distintas etapas y situaciones de la vida.

 

La fecha también recuerda a Pedro Escudero, médico argentino considerado uno de los principales impulsores de la nutrición en el país y América Latina. Su nacimiento, ocurrido el 11 de agosto de 1877, dio origen a la conmemoración que cada año reconoce el trabajo de los profesionales de esta disciplina.

 

 

MA

 

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