El Maitén también bajo la nieve: continúa el temporal en la región

Durante la tarde, la nieve también llegó a El Maitén, donde se registró una nueva caída de copos en distintos sectores de la localidad, en el marco del temporal que afecta a buena parte de la región.

Las imágenes tomadas durante la jornada muestran cómo el paisaje de la localidad vuelve a teñirse de blanco, mientras se mantienen las condiciones invernales previstas para este martes.

Ante este escenario, se recomienda a quienes deban transitar por las rutas de la zona consultar los partes oficiales sobre el estado de los caminos y extremar las precauciones al conducir.