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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Maitén también bajo la nieve: continúa el temporal en la región

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, las nevadas alcanzan este martes distintos puntos de la región cordillerana. 
Por Redacción Red43

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Durante la tarde, la nieve también llegó a El Maitén, donde se registró una nueva caída de copos en distintos sectores de la localidad, en el marco del temporal que afecta a buena parte de la región.

 

Las imágenes tomadas durante la jornada muestran cómo el paisaje de la localidad vuelve a teñirse de blanco, mientras se mantienen las condiciones invernales previstas para este martes.

 

Ante este escenario, se recomienda a quienes deban transitar por las rutas de la zona consultar los partes oficiales sobre el estado de los caminos y extremar las precauciones al conducir.

 

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