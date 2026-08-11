Una propuesta para conectarse con el arte: taller de acuarela

La artista y diseñadora Candela del Mar dicta por segundo año consecutivo sus talleres de acuarela, una propuesta que combina el aprendizaje de la técnica con un espacio de encuentro y expresión comunitaria tanto en Esquel como en Trevelin. La actividad está dirigida a personas de todas las edades a partir de los 16 o 17 años y no requiere conocimientos previos.

La dinámica de trabajo abarca distintas temáticas visuales adaptadas a cada etapa del año y al interés de quienes asisten. "Hemos tocado lo que son los paisajes más desde la nieve, los paisajes de la playa. En este momento estamos trabajando mucho con el retrato con mis alumnas, donde ahí traemos el elemento color, que es una forma como también de poder comunicarnos a través de lo visual", explicó la profesora.

El objetivo central del taller excede lo puramente técnico para enfocarse en la experiencia colectiva. "El objetivo en parte es primero tener un espacio semanal donde uno pueda compartir con el otro. Pensado en un espacio desde un encuentro a través del arte, podríamos pensar que la excusa es un poco el arte, pero aún así aprendemos un montón de técnicas, la desarrollamos de a poco, es muy progresivo. Siempre vamos a partir desde tus saberes o los que no tengas previa experiencia", detalló la artista.

Candela se dedica a diversas ramas del arte desde hace unos cinco años, habiendo comenzado por la encuadernación artesanal antes de volcarse al diseño de estampas para textiles y papelería, además de llevar adelante un emprendimiento de indumentaria junto a su hermana. Todas sus creaciones surgen originalmente de la pintura a mano en acuarela para luego ser digitalizadas. La docencia le permitió extender ese proceso a nuevos ámbitos. "Me parecía una forma como de llevar el arte a otros espacios que no sea el diseño, es enseñando, y la verdad es que me encanta, me siento muy cómoda en esta labor", afirmó.

Las clases se dictan en dos sedes. En Esquel tienen lugar en el espacio de Clara Dickson los martes de 14 a 16 horas o de 17 a 19 horas. En Trevelin los encuentros se realizan en La Encrucijada. El taller funciona una vez por semana con un total de cuatro encuentros mensuales. Para facilitar los primeros pasos, durante el primer mes la docente aporta los materiales principales como pinceles y acuarelas, por lo que las personas interesadas solo deben llevar su propio papel antes de decidir adquirir sus propios insumos.

La propuesta incluye salidas al exterior cuando el clima lo permite para pintar el entorno bajo la modalidad en plein air, salidas grupales y una muestra anual con las obras seleccionadas por los propios estudiantes, la cual este año se llevará a cabo en La Encrucijada. Además, para la temporada actual sumarán una jornada de pintura en vivo en el Campo de Tulipanes de Trevelin. Para inscripciones o consultas, se puede contactar a la profesora a través del perfil de Instagram @soycandedelmar o vía WhatsApp al 2945-649578.

EBW