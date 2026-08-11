Torres ratificó el apoyo a vecinales de Comodoro y destacó las obras que ejecuta la Provincia

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó un encuentro con vecinalistas de Comodoro Rivadavia, que se desarrolló en la sede de la Asociación Vecinal Juan XXIII de la localidad.

Acompañaron al mandatario el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; funcionarios del gabinete provincial; concejales y vecinos de la comunidad; representantes de los barrios Juan XXIII (Víctor Bonzano), Fracción 14 (Viviana Nahuel), Malvinas Argentinas (Vanesa Vallejos), Rodríguez Peña (Brenda Aseff), Pueyrredón (Vivian Rosado), Abel Amaya (Roberto García), Bella Vista Sur (Franco Guzmán) y Las Orquídeas (Luis Velásquez); así como también integrantes de Poesía Murguera, Proteccionistas Animales, el Club de Fútbol Juvenil “Los Amigos del Poli” y el Club de Jóvenes Evangélicos “Vientos de Cambio”, entidades que colaboran activamente con las asociaciones vecinales.

Acompañamiento y trabajo conjunto

Al respecto, Torres explicó que “abordamos distintas cuestiones importantes para los barrios y programas que vamos a trabajar en conjunto con las vecinales, principalmente en materia cultural y social, a la vez que vamos a acompañar a los distintos centros de jubilados que nuclean a uno de los sectores más vulnerables en cuanto a la salud y el acceso a los medicamentos”.

Sobre este punto, el titular del Ejecutivo planteó que “más allá de lo jurisdiccional, podemos y vamos a ayudar”, y destacó “la predisposición de las asociaciones vecinales para trabajar en conjunto”.

Obras, transparencia y desarrollo

Uno de los temas tratados durante el encuentro “es el acompañamiento a los jubilados nacionales de PAMI con actividades recreativas, para lo cual las vecinales se pusieron a disposición, pero también estamos realizando un relevamiento para acompañar en lo social”, precisó el mandatario.

“Estamos ejecutando una serie de obras importantes en Comodoro Rivadavia, y es fundamental que los vecinos sepan de primera mano cuánto tiempo van a llevar y entiendan que esas obras no las hace un gobernador, sino que son posibles gracias a los contribuyentes que pagan sus impuestos, los cuales, cuando van hacia donde tienen que ir, permiten que los proyectos se puedan concretar”, puntualizó el Gobernador.

Finalmente, Torres destacó el rol que cumplen las asociaciones vecinales como representantes de cada comunidad y remarcó: “Así como las vecinales defienden a todos los vecinos, nosotros gobernamos para todos los chubutenses”.

R.G