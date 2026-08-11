Todos por Leo: organizan una peña solidaria para ayudar a su familia

Leonardo, un joven de Esquel, atraviesa un difícil momento de salud y este jueves viajará a Buenos Aires para continuar su tratamiento en el Hospital Roffo. Ante los gastos que implica este proceso, organizaron una peña solidaria para acompañar a la familia.

Su hermana, Johana Acuña, contó que todo comenzó hace aproximadamente dos meses, cuando Leonardo empezó a sentir un dolor en la pierna izquierda. A partir de allí se realizaron distintos estudios en el Hospital Zonal Esquel y se confirmó que tenía un tumor maligno.

“Él hace dos meses empezó con un dolor en la pierna izquierda y eso llevó a que le hicieran estudios. Nos dijeron que tenía un tumor y hace más o menos tres semanas que nos dijeron que era un tumor maligno”, relató.

Los estudios, incluida la biopsia, se realizaron en Esquel y luego se determinó su derivación a Buenos Aires. “Le salió la derivación ayer. Se sabía que él tenía que viajar pero no sabíamos en qué fecha y nos dijeron ayer que viajaba el jueves al mediodía”, explicó Johana.

Según contó, una vez que llegue a Buenos Aires, Leonardo será operado y posteriormente comenzará el tratamiento. Todavía no se conoce cuánto tiempo deberá permanecer allí ni cuáles serán todos los gastos que deberá afrontar la familia.

Por ese motivo, Feli y su papá Seba decidieron organizar una peña solidaria para colaborar con la familia. El evento será este viernes 14 de agosto, a las 20:30, en el Auditorio Municipal de Esquel, y contará con la participación de ocho artistas.

La entrada tendrá un valor de $5.000 y quienes quieran colaborar también pueden hacerlo mediante el alias leo.dcpc., a nombre de Antipan Leonardo.

“Sea poco o mucho nos sirve todo lo que la gente nos quiera ayudar”, expresó Johana, quien explicó que la familia deberá afrontar gastos vinculados con el traslado, la alimentación y otros costos durante la permanencia en Buenos Aires.

Además, la familia necesita colaboración para conseguir un conductor que pueda encargarse de presentar a los artistas durante la peña.

Las entradas estarán disponibles en el Auditorio Municipal. También pueden solicitarse directamente a Johana al teléfono 2945 907474, quien explicó que puede acercarlas a quienes quieran colaborar.

Mientras esperan el viaje, la familia busca sostener a Leonardo y transmitirle fuerzas para atravesar esta etapa: “Nosotros le decimos siempre de que después de todo esto va a poder seguir con su vida normal, que va a poder seguir estudiando peluquería, que va a poder seguir la secundaria, que esto es todo pasajero”.

Finalmente, Johana agradeció a todas las personas que se acercaron a colaborar y pidió que se siga difundiendo la iniciativa. “Sea poquito o mucho a nosotros nos sirve igual, se le va a agradecer de todo corazón, cualquier ayuda a nosotros nos sirve”, concluyó.

R.G