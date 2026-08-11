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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Rescate en Chubut: gendarmes liberaron a un guanaco atrapado en un alambrado

El animal fue encontrado durante un patrullaje sobre la Ruta Provincial N° 63. Tenía una de sus patas traseras enredada en un cable y fue liberado sin sufrir lesiones. 
Por Redacción Red43

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Efectivos del Grupo “Gobernador Costa”, dependiente del Escuadrón 37 “José de San Martín”, rescataron a un guanaco que había quedado atrapado en un alambrado a la altura del kilómetro 28 de la Ruta Provincial N° 63, en Chubut.

 

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes, cuando los gendarmes realizaban un recorrido de protección ambiental por la zona y advirtieron la presencia del animal, que no podía liberarse por sus propios medios.

 

 

 

Al acercarse, constataron que el guanaco tenía su pata posterior derecha enredada entre un cable metálico. Ante esta situación, los efectivos intervinieron cuidadosamente hasta lograr desenredarlo y ponerlo a salvo.

 

El ejemplar no sufrió lesiones durante el procedimiento y, una vez liberado, pudo alejarse por sus propios medios y regresar a su hábitat natural.

 

La intervención permitió que el guanaco (Lama guanicoe), una de las especies características de la fauna patagónica, volviera a su entorno luego de quedar atrapado en el alambrado.

 

 

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