Atención: Corte preventivo camino a La Hoya

El Municipio de Esquel y Protección Civil informan a la comunidad de las medidas tomadas en la mañana de hoy respecto al transito.

Se informa que Vialidad Provincial se encuentra realizando tareas de despeje de nieve y hielo sobre la calzada del camino a La Hoya.



La Policía del Chubut realiza un corte preventivo en el camino con el objetivo de optimizar las tareas de los equipos viales.



La medida, tomada sobre la mañana de hoy, se extiende hasta nuevo aviso, sujeto al avance de los trabajos y a las condiciones de transitabilidad.

SL