Messi rompió el silencio tras la muerte de su papá y puso en duda su continuidad en el fútbol

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su papá, Jorge Messi, y decidió despedirlo públicamente con una carta cargada de recuerdos, dolor y agradecimiento.

El capitán de la Selección Argentina abrió su corazón y repasó distintos momentos que compartió con su padre, quien fue una figura fundamental desde sus primeros pasos en el fútbol y también tuvo un papel central en su carrera profesional.

Uno de los momentos más conmovedores de la carta está relacionado con el Mundial 2026. Messi contó que Jorge le pedía que disputara el que sería su último Mundial y que, pocos días antes del comienzo del torneo, su estado de salud había empeorado.

“Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, recordó.

Durante la competencia, el rosarino esperaba recibir un mensaje de su papá después de cada partido. Con el correr de los encuentros, comenzó a comprender que la

situación era mucho más delicada de lo que imaginaba.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”.

Messi también contó que su objetivo durante el Mundial era avanzar lo máximo posible para darle tiempo a Jorge de recuperarse y, eventualmente, poder verlo jugar.

La Selección llegó a la final ante España, pero su padre finalmente no pudo viajar. Messi confesó que quería ganar aquel partido para poder llevarle el trofeo y mostrárselo.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, escribió.

El futbolista explicó que durante ese torneo intentó llevar su cuerpo al límite, pero que nunca logró sentirse completamente bien.

“Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

La frase que encendió las alarmas sobre su futuro

Más allá del dolor por la pérdida, una de las frases que mayor repercusión generó fue la relacionada con su continuidad como futbolista.

Messi reconoció que todavía no sabe cómo seguirá su vida sin su papá y puso en duda que pueda continuar jugando durante mucho tiempo más.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”.

La declaración rápidamente generó interrogantes sobre el futuro del capitán argentino, que durante toda su carrera tuvo a Jorge como una de las personas más importantes de su entorno.

El vínculo entre ambos comenzó mucho antes de que Messi se convirtiera en una estrella mundial. En la carta, recordó cómo su padre lo llevaba a entrenar apenas terminaba de trabajar y cómo estaba presente en prácticamente todos sus partidos.

“Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, recordó entre lágrimas

“Fuiste papá, amigo y representante”

Messi también destacó las distintas facetas que tuvo Jorge en su vida y en su carrera.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, escribió.

El capitán argentino reconoció incluso las discusiones y reproches que tuvieron a lo largo de los años, pero aseguró que muchas veces su padre terminaba teniendo razón.

En el cierre de la carta, Messi habló del legado que Jorge dejó en su familia y aseguró que buscará transmitirles a sus hijos los mismos valores con los que fue criado.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”.

Finalmente, se despidió con un pedido cargado de emoción: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”.

Y cerró con apenas dos palabras que resumen una vida compartida entre padre e hijo: “Te amo, pa”.

A.M.D