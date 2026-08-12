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12 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La Copa Ciudad de Esquel define a sus últimos cuatro clasificados a cuartos

Este domingo se disputan en cancha de Belgrano los cuatro cruces que completarán los octavos de final de la Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” 2026.
Por Redacción Red43

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Con la organización de la Municipalidad de Esquel, la competencia entra en su etapa decisiva y este domingo 16 de agosto quedarán definidos los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final.

 

La jornada se desarrollará en la cancha del Club Belgrano y comenzará a las 13:30, con el partido entre Entre Amigos y El Porvenir de Chile. Luego, desde las 15:00, será el turno de Belgrano Seniors y Estrella Roja.

 

A las 16:30 se enfrentarán 3 de Fierro y Skabio, mientras que el último cruce de la jornada será a las 18:00, cuando Independiente se mida con El Percy de Trevelin.

 

Los cuatro ganadores se sumarán a los equipos que ya consiguieron su clasificación durante el último fin de semana.

 

En los primeros cuatro cruces de octavos, Estación igualó 0 a 0 ante Selección +41 y avanzó tras imponerse 4 a 2 en los penales. San Martín, por su parte, goleó 4 a 0 a Aurinegro, mientras que La Costa superó 3 a 0 a Transporte Rolando.

 

El último clasificado de esa jornada fue 28 de Junio, que derrotó 4 a 0 a La Unión.

 

De esta manera, Estación, San Martín, La Costa y 28 de Junio ya esperan en los cuartos de final, mientras que los cuatro partidos de este domingo definirán quiénes completarán el cuadro de los ocho mejores.

 

La Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” reúne a equipos provenientes de distintas competencias y categorías del fútbol local y regional, en una propuesta que permite cruzar en un mismo torneo a representantes de diferentes ligas de la ciudad y la zona.

 

 

Los partidos del domingo

 

 

  • 13:30: Entre Amigos vs. El Porvenir (Chile)
  • 15:00: Belgrano Seniors vs. Estrella Roja
  • 16:30: 3 de Fierro vs. Skabio
  • 18:00: Independiente vs. El Percy (Trevelin)

 

La jornada tendrá como escenario el Club Belgrano. El ingreso para la hinchada local será por calle Alsina, mientras que la hinchada visitante ingresará por calle Sáenz Peña.

 

Con cuatro lugares todavía disponibles, la Copa Ciudad de Esquel afrontará este domingo una jornada clave para conocer a todos sus protagonistas de cuartos de final.

 

 

 

MA

 

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