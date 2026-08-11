Conflicto con PAMI y otras obras sociales: Mingo advirtió que “no se puede trabajar sin financiamiento”

El conflicto entre prestadores de salud y PAMI continúa generando preocupación entre los afiliados. Desde el Círculo Médico del Chubut (CIMOCh), el doctor Mingo explicó que la situación responde principalmente a atrasos en los pagos, débitos que cuestionan y la falta de un canal de diálogo con la obra social.

“Nosotros trabajamos para PAMI, queremos seguir trabajando. Los pacientes afiliados de PAMI son nuestros pacientes de hace mucho tiempo y queremos seguir atendiéndolos”, sostuvo Mingo.

Según explicó, durante los últimos dos años comenzaron a registrarse atrasos en los pagos y un incremento de los débitos aplicados por PAMI. “Hemos pedido auditoría compartida y no han sido atendidos nuestros pedidos. Y a su vez los pagos se fueron atrasando cada vez más”, señaló.

Mingo indicó que recientemente cobraron parte de la deuda acumulada, aunque con descuentos que cuestionan. “Recién el viernes cobramos abril con un 14% de débitos que recién hoy nos trajeron los detalles de los débitos que son totalmente injustificados”, afirmó.

Qué ocurre con las otras obras sociales

Ante las consultas y reclamos de vecinos que plantean que las dificultades de atención no se limitan a PAMI y que también alcanzan a otras obras sociales, Mingo explicó que el escenario es diferente y que esos cortes suelen resolverse mediante el diálogo con las distintas entidades.

“Nosotros trabajamos con treinta y pico de obras sociales y 10 ART y se producen cortes esporádicos, pero la mayoría se soluciona rápidamente porque se presentan, discutimos las posibilidades que tenemos y seguimos trabajando”.

En ese sentido, señaló que con otras financiadoras se pueden establecer acuerdos y negociar nuevas condiciones. “Acordamos aranceles nuevos, pero con PAMI no tenemos interlocutor desde hace rato”, afirmó.

Según Mingo, las vías de comunicación con PAMI prácticamente se cerraron desde comienzos de este año.

El reclamo por un acuerdo a largo plazo

Consultado sobre una posible salida al conflicto, Mingo planteó como primer paso recuperar una instancia de diálogo con representantes de PAMI que tengan capacidad de decisión.

“Sentarnos con alguien de PAMI que tenga poder de decisión y entienda de cuál es la temática”, señaló.

También aseguró que los prestadores no están cerrados a negociar: “Nosotros no estamos cerrados a ningún tipo de negociación, mientras tanto nos respeten como trabajadores en el sentido de brindar servicios a entidades financiadoras de salud y que acepten las realidades nuestras también”.

El referente del CIMOCh remarcó que el objetivo es alcanzar un acuerdo que pueda sostenerse en el tiempo y no una solución provisoria.

“Nosotros no podemos arreglar algo para un mes o dos meses y estar en la misma situación dentro de 60 días. Necesitamos un acuerdo a mediano y largo plazo para que sea sustentable y podamos retornar a lo que brindamos a los afiliados de PAMI durante los últimos 12 años”, sostuvo.

En cuanto a la deuda, explicó que el monto pendiente actualmente no sería tan elevado debido a que hace aproximadamente tres meses que no están brindando prestaciones y fueron cobrando parte de los períodos anteriores.

“No hay tanta deuda porque hace 3 meses que no estamos trabajando. Estamos cobrando ya casi lo último que nos debían. Nos quedan unos días de mayo que todavía no los hemos cobrado y no tenemos fecha de pago, lo que hace imposible hacer previsible la atención”.

Mingo advirtió además sobre las consecuencias que puede generar la falta de financiamiento para los prestadores: “No estamos atendiendo porque no podemos ser financiadores, nosotros somos prestadores, pero si no cobramos no podemos financiar el sistema”.

Y resumió el planteo del sector con una frase:

“No se puede trabajar sin financiamiento”.

A.M.D