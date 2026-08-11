Nevadas fuertes en Chubut: cuatro departamentos están bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por nevadas para distintos sectores de la cordillera y el oeste de Chubut, vigente desde la noche de este martes 11 de agosto hasta el mediodía del miércoles 12.

Las zonas alcanzadas son los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad.

Según el organismo, se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.

Además, el SMN indicó que no se descarta que, por momentos, las precipitaciones se presenten como una combinación de lluvia y nieve.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y extremar las precauciones, especialmente al momento de circular por rutas y caminos de las zonas afectadas.

R.G