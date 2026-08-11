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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Nevadas fuertes en Chubut: cuatro departamentos están bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por nevadas para la noche de este martes y hasta el mediodía del miércoles. Abarca Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por nevadas para distintos sectores de la cordillera y el oeste de Chubut, vigente desde la noche de este martes 11 de agosto hasta el mediodía del miércoles 12.

 

Las zonas alcanzadas son los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad.

 

Según el organismo, se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 30 centímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.

 

 

 

Además, el SMN indicó que no se descarta que, por momentos, las precipitaciones se presenten como una combinación de lluvia y nieve.

 

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y extremar las precauciones, especialmente al momento de circular por rutas y caminos de las zonas afectadas.

 

 

 

R.G

 

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