Chubut impulsa una agenda común para el desarrollo económico de la Patagonia

El Gobierno del Chubut, a través del ministro de Producción, Juan Pavón, presidió una jornada de trabajo del Consejo Patagónico de Desarrollo Económico, realizada en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El encuentro, del que participaron los ministros de Producción de las seis provincias patagónicas. tuvo como eje central la construcción de una agenda común para el desarrollo económico de la región, a partir de los desafíos y prioridades planteados por cada jurisdicción, con una mirada integral orientada a fortalecer la competitividad y contribuir al federalismo.

Durante la jornada, cada una de las provincias presentó sus principales ejes de trabajo y tres desafíos estratégicos, a partir de los cuales se identificaron puntos en común para avanzar en políticas y proyectos de alcance regional.

En este marco, Pavón destacó la importancia de “dejar de pensar a la Patagonia como seis provincias aisladas y comenzar a trabajar como una región integrada, con una estrategia común para producir más, agregar valor, generar empleo y exportar al mundo”.

La propuesta busca consolidar al Consejo Patagónico de Desarrollo Económico, integrado por los ministros de Producción de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén y Río Negro, como un espacio permanente para coordinar políticas productivas y construir una agenda común ante el sector privado y el Gobierno Nacional.

Una Patagonia integrada para producir, industrializar y exportar

Uno de los principales consensos alcanzados fue la necesidad de desarrollar una estrategia regional que permita aprovechar de manera integral las ventajas competitivas de la Patagonia y fortalecer sus principales sectores productivos: energía, minería, pesca y acuicultura, turismo, ganadería, agricultura, industria, PyMEs y economías regionales.

La agenda busca avanzar hacia un modelo que permita producir, industrializar, transportar y exportar, promoviendo el agregado de valor en origen y el desarrollo de proveedores locales.

Infraestructura para mejorar la competitividad

Entre los principales ejes planteados se encuentra la creación de un Fondo Patagónico de Desarrollo e Infraestructura, destinado a financiar obras estratégicas para mejorar la competitividad de la región.

La propuesta contempla priorizar rutas nacionales y provinciales, infraestructura ferroviaria, redes eléctricas y energéticas, gasoductos, infraestructura hídrica, conectividad digital, puertos, aeropuertos, parques industriales, nodos logísticos y obras vinculadas a nuevos proyectos productivos.

“El desarrollo productivo de la Patagonia necesita infraestructura. Si queremos generar inversiones, industrializar nuestros recursos y exportar, tenemos que trabajar juntos para resolver las obras estratégicas que hoy condicionan nuestra competitividad”, señaló Pavón.

Una red logística y de transporte multimodal

Otro de los puntos centrales fue la construcción de una Red Patagónica de Logística y Transporte Multimodal, que permita integrar el transporte carretero, ferroviario, portuario y aéreo.

La agenda contempla el desarrollo de nodos logísticos regionales, la creación de corredores federales de producción y exportación, la reducción de los costos de transporte, mejora de la conectividad entre las provincias, la integración de los centros productivos con los mercados nacionales e internacionales y el desarrollo de infraestructura de almacenamiento, consolidación y distribución.

El objetivo es reducir el costo logístico de producir en la Patagonia y mejorar las condiciones para que sus productos puedan competir en los mercados nacionales y globales.

Puertos y aeropuertos abiertos al mundo

Los ministros coincidieron además en la necesidad de abrir y potenciar los puertos y aeropuertos patagónicos al comercio internacional, fortaleciendo la conectividad de la región con los mercados del mundo.

La agenda contempla mayor conectividad aérea, nuevas rutas y frecuencias, desarrollo de cargas aéreas, fortalecimiento de los puertos comerciales, mayor movimiento de cargas y contenedores y una mayor integración entre puertos, aeropuertos y nodos logísticos.

La propuesta apunta a que la producción patagónica pueda acceder de manera más directa a los mercados internacionales y reducir su dependencia de los grandes centros logísticos del país.

Fortalecimiento de las PyMEs y economías regionales

Otro de los ejes prioritarios será el fortalecimiento de las PyMEs y economías regionales, promoviendo su integración a las cadenas de valor de toda la Patagonia. Durante el encuentro se planteó avanzar en programas regionales de financiamiento, garantías para inversión productiva, desarrollo de proveedores, incorporación tecnológica, capacitación, digitalización, internacionalización y promoción conjunta de productos patagónicos.

La mirada compartida es que una PyME de la Patagonia pueda integrarse a un mercado regional compuesto por las seis provincias y, al mismo tiempo, proyectarse hacia los mercados nacionales e internacionales.

Una agenda legislativa patagónica

La jornada también permitió identificar una serie de iniciativas que requieren una agenda legislativa común para acompañar el desarrollo productivo regional.

Entre ellas se encuentran impulsar un régimen de Compre Patagónico, priorizando proveedores y empresas de la región; promover Corredores Federales que conecten zonas productivas, zonas francas, nodos logísticos, puertos y mercados; fortalecer e integrar las Zonas Francas patagónicas; generar un marco que facilite la integración del transporte multimodal; y revisar y actualizar el régimen de Zona Desfavorable, contemplando las actuales condiciones productivas y de competitividad de la región.

Zonas Francas y nodos logísticos

Los representantes provinciales plantearon avanzar hacia una Red Patagónica de Zonas Francas y Nodos Logísticos, promoviendo la complementariedad entre las distintas jurisdicciones.

La propuesta contempla especialización productiva, servicios logísticos, almacenamiento y distribución, vinculación con puertos y aeropuertos, incentivos para nuevas inversiones e integración con parques industriales.

El objetivo es transformar las zonas francas en verdaderas plataformas de producción, logística y comercio exterior.

Reducir el costo patagónico

La reducción del denominado “costo patagónico” constituye uno de los ejes transversales de la agenda. En este sentido, se acordó trabajar sobre los costos logísticos, energéticos y de transporte; combustibles; infraestructura; conectividad; financiamiento; carga tributaria; costos asociados a la localización y acceso a los mercados.

La discusión plantea superar una lógica basada exclusivamente en compensaciones y avanzar hacia la eliminación de las desventajas estructurales que genera la distancia, mejorando las condiciones reales de competitividad de las empresas patagónicas.

Una estrategia común para las seis provincias

El encuentro permitió consolidar una premisa compartida: las seis provincias no deben competir entre sí, sino integrarse para competir con el mundo.

En ese sentido, el Consejo Patagónico de Desarrollo Económico continuará trabajando en una agenda regional que permita definir prioridades comunes, elaborar proyectos estratégicos, coordinar gestiones ante el Gobierno Nacional, promover inversiones y realizar el seguimiento de las iniciativas acordadas.

“Tenemos una oportunidad histórica. La Patagonia tiene energía, minerales, pesca, producción agropecuaria, turismo, talento y enormes recursos naturales. El desafío es generar las condiciones para que todo ese potencial se transforme en desarrollo, empleo y valor agregado para nuestra gente”, sostuvo Pavón.

La agenda propone avanzar hacia una Patagonia capaz de producir, industrializar, transportar y exportar, fortaleciendo sus PyMEs, sus economías regionales y sus cadenas de valor. Seis provincias, una agenda común y un mismo objetivo: construir una Patagonia integrada, competitiva y abierta al mundo, que sea uno de los motores del desarrollo federal de la Argentina.