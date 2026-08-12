"El miedo es un invento": Pedro Issler batió récords en el Mundial de Natación de Aguas Frías

En el marco de la cobertura especial realizada por Red43 en el Mundial de Natación de Aguas Frías 2026, desarrollado en el Lago Argentino, se registró el testimonio de Pedro Issler. El joven deportista, oriundo de Villaguay, Entre Ríos, compite para la Asociación Litoral de Natación y entrena en el club ADEV bajo la dirección técnica de Agustín Auri, instructor de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

La vinculación de Pedro con la natación comenzó desde sus primeros meses de vida por iniciativa familiar orientada a la seguridad acuática. Según relató, el interés por las temperaturas extremas surgió durante la pandemia, cuando decidió nadar en la piscina de su casa a diez grados. Tras dar sus primeros pasos en certámenes regionales del circuito del río Uruguay y torneos en Cañada de Gómez y Echagüe, fijó su objetivo en las competencias de aguas gélidas en el sur del país.

Luego de no haber podido competir en la edición 2024 por no contar con la edad mínima requerida, Issler regresó a El Calafate este año para medirse en las pruebas de hasta 100 metros. Durante las jornadas de competencia se desempeñó en los 100 metros libres, 25 metros mariposa y 50 metros pecho.

Al concluir una de sus pasadas, el deportista de 13 años confirmó la obtención de una nueva marca internacional. Respecto a ese momento, Pedro expresó que "cuando salí del agua me llegó un mensaje de mi abuela del corazón diciéndome que hice un récord mundial. Me fijo y por 70 milésimas lo hice, fue una locura, en el momento no lo podía creer".

En la prueba de 100 metros libres, Pedro registró un tiempo de 1:15.08, lo que representó un récord argentino al mejorar en 70 centésimas la marca anterior de 1:15.78.

Sobre las condiciones del entorno y el impacto del clima en el Lago Argentino, el nadador destacó la experiencia de competir frente al marco natural de la villa turística. Al referirse a la baja temperatura del agua, señaló que "se te olvida el frío cuando ves el glaciar hermoso. Es impresionante esto que tenemos acá en Argentina, en Calafate".

Finalmente, Pedro dejó un mensaje sobre la vivencia en la disciplina y remarcó que "el miedo es un invento" a la hora de buscar nuevos objetivos, al tiempo que sostuvo que "este deporte es inclusivo para todos. No importa de qué país sos, qué tamaño de cuerpo tenés, cuántos años tenés, metete a disfrutarlo porque no hay edad, no hay límite para esto. Si te gusta, hacelo, nada te lo impide".

EBW