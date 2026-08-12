Prácticas Profesionalizantes en la Biblioteca Municipal Avellaneda

Desde la Biblioteca Pública Municipal Nicolás Avellaneda informaron que estudiantes de 6.º año de la Escuela Provincial N.º 713 “Juan Abdala Chayep”, orientación Informática Profesional, se encuentran realizando sus Prácticas Profesionalizantes en la institución.

El proyecto tiene como objetivo avanzar en la implementación, configuración y migración de la base de datos bibliográfica desde el sistema Aguapey hacia Koha, un sistema integrado de gestión de bibliotecas de código abierto.

El principal propósito es contar con un catálogo en línea OPAC que permita a los usuarios consultar desde cualquier lugar y de manera más sencilla los materiales disponibles en la Biblioteca.

Además, este proceso busca optimizar la gestión de la colección y modernizar los servicios, incorporando herramientas actuales y de acceso libre.

Para los estudiantes, la práctica representa una oportunidad de aplicar sus conocimientos de informática en un entorno real, trabajando con servidores, bases de datos y sistemas web, con el desafío concreto de migrar y organizar datos bibliográficos.

La Biblioteca Municipal Avellaneda funciona en San Martín 636.

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