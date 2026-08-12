Colombia busca sobrevivientes tras el terremoto que dejó cientos de muertos y miles de desaparecidos

El terremoto en Colombia sigue dejando un saldo dramático. A más de un día del sismo de magnitud 7,4 que afectó varias ciudades del noroeste del país, las cifras de víctimas continúan en aumento y miles de familias buscan a personas cuyo paradero aún se desconoce.

Según distintos reportes, al menos 240 personas murieron y cerca de 4.000 permanecen desaparecidas. Mientras tanto, rescatistas trabajan contrarreloj entre los escombros de viviendas y edificios colapsados con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Diferencias en las cifras oficiales

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que el balance oficial registraba 181 fallecidos, 2.595 heridos y 195 desaparecidos. Además, detalló que 1.136 viviendas quedaron destruidas, 48 edificios colapsaron y más de 8.300 casas sufrieron daños.

El Instituto Nacional de Medicina Legal indicó que había recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

En paralelo, la plataforma ciudadana Colombia Te Busca, creada para localizar personas tras la catástrofe, señaló que cerca de 4.000 personas seguían sin ser ubicadas, mientras cientos de familias lograron reencontrarse con sus seres queridos.

Pereira, Cali y otras ciudades siguen en alerta

Entre las zonas más afectadas se encuentran Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, donde continúan las tareas de búsqueda y asistencia. En varias ciudades se implementaron restricciones de circulación y algunos hospitales trabajan al límite de su capacidad.

El terremoto también afectó la infraestructura. Se registraron decenas de edificios derrumbados y siete aeropuertos suspendieron operaciones.

En Cali, una mujer de 31 años fue rescatada con vida este martes tras permanecer atrapada entre los restos de un edificio de cuatro pisos que colapsó. Vecinos indicaron que todavía podría haber personas bajo los escombros.

Se registraron casi cien réplicas

El Servicio Geológico Colombiano informó que hasta la mañana de este martes se habían detectado 96 réplicas del sismo principal, con magnitudes de entre 1,4 y 4,8.

Los especialistas explicaron que este tipo de movimientos pueden continuar durante días, semanas e incluso meses, ya que el terreno sigue liberando energía después de un terremoto de gran intensidad.

Ayuda internacional para enfrentar la emergencia

Diversos países y organismos comenzaron a enviar asistencia a Colombia. Estados Unidos anunció el despliegue de un equipo especializado en respuesta ante desastres para colaborar con las tareas de coordinación y rescate.

México, por su parte, prepara un contingente de 255 militares capacitados en búsqueda y salvamento, además de medicamentos, herramientas, equipos de comunicación y generadores eléctricos.

La Unión Europea activó el sistema satelital Copernicus para aportar imágenes y datos que faciliten las operaciones en las áreas afectadas, además de brindar apoyo a través de la Cruz Roja.

Mientras continúan las tareas de rescate, miles de familias esperan noticias de sus seres queridos en medio de una de las tragedias más graves de Colombia en los últimos años.

O.P.