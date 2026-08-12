Futsal internacional en Esquel: la ciudad será sede de un histórico Panamericano

Esquel se prepara para vivir uno de los acontecimientos deportivos internacionales más importantes de su historia. Del 13 al 18 de octubre, la ciudad será sede del IV Campeonato Panamericano de Fútbol de Salón, una competencia que reunirá a equipos de Argentina y otros cuatro países del continente.

El torneo contará con el aval de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y la Federación Internacional de Futsal (FIFUSA), y tendrá como escenario a Esquel, que volverá a quedar en el centro de la escena del futsal luego de haber recibido la División de Honor 2025.

En esta oportunidad, serán ocho los equipos que llegarán a la ciudad para disputar el campeonato: tres representantes argentinos, dos de Chile y uno de Brasil, Colombia y Guatemala.

Los ocho equipos que llegarán a Esquel

El representante local será Transporte Wenu, que consiguió su lugar después de alcanzar la final de la División de Honor 2025 disputada en Esquel.

Junto al equipo esquelense estarán Telecentro Tacuarí y Flamengo CR, también de Argentina.

Chile tendrá dos representantes: Club La Doce XII y Club Huanchuy FS. Brasil estará representado por Colorado Futsal, mientras que Club Tulua FS llegará desde Colombia y Club Aquasistemas será el representante de Guatemala.

De esta manera, el torneo tendrá una marcada presencia internacional y permitirá que el público de Esquel pueda disfrutar en su propia ciudad de equipos provenientes de distintas escuelas y tradiciones del fútbol de salón continental.

Un nuevo paso para el futsal de Esquel

La llegada del Panamericano representa además un reconocimiento al crecimiento que viene teniendo el futsal en la ciudad.

Desde la Asociación Futsal Esquel destacaron que la realización de la División de Honor 2025 fue un antecedente fundamental para que Esquel pudiera volver a ser considerada para una competencia de semejante magnitud.

La entidad señaló que este nuevo desafío representa un logro para el presidente Marcelo Millamán y toda la comisión de la Asociación Futsal Esquel, que continúa trabajando para proyectar la disciplina y llevar adelante eventos de nivel nacional e internacional.

“Esquel hará historia: se viene el Panamericano de Futsal”, destacaron desde la Asociación al anunciar oficialmente la competencia.

Esquel, una vez más en el mapa del futsal

La organización del campeonato cuenta con el acompañamiento de la Asociación Futsal Esquel, la Municipalidad de Esquel, Esquel Deportes y Chubut Deportes.

Para la ciudad, el evento significará mucho más que una serie de partidos. Durante seis días, Esquel recibirá delegaciones de distintos países y será escenario de una competencia internacional que permitirá mostrar la infraestructura, el trabajo organizativo y el crecimiento que alcanzó el futsal local.

Además, Transporte Wenu tendrá la oportunidad de representar a Esquel frente a equipos de Chile, Brasil, Colombia y Guatemala, en un torneo que promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva.

Todos los participantes

Argentina: Transporte Wenu, Telecentro Tacuarí y Flamengo CR.

Chile: Club La Doce XII y Club Huanchuy FS.

Brasil: Colorado Futsal.

Colombia: Club Tulua FS.

Guatemala: Club Aquasistemas.

El IV Campeonato Panamericano de Fútbol de Salón se disputará del 13 al 18 de octubre en Esquel. La ciudad ya se prepara para recibir una competencia que marcará un nuevo capítulo en la historia del deporte local.

A.M.D