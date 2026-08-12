Hoy es el "Día del Vinilo" y Esquel tiene un refugio donde los discos suenan todos los días

El Día Internacional del Disco de Vinilo se celebra cada 12 de agosto.

La fecha conmemora la invención del fonógrafo por Thomas Alva Edison en 1877 y busca preservar y divulgar este clásico formato analógico, el cual ha tenido un gran renacimiento entre coleccionistas y nuevas generaciones.

En Esquel, los discos no solo están guardados en cajones y muebles de nuestros familiares y mayores, sino que viven en el restaurant "El Cedro".

En calle Rivadavia 825, y próximo a cumplir su tercer aniversario, el espacio continúa el legado de la familia Kerbage con menú árabe y argentino, mixturando sabores con sonidos en música analógica: discos, vinilos, cd, casetes, música en vivo, "El Cedro" es el espacio donde todo convive y se mantiene vivo en Esquel.

La colección propia de Samir Kerbage se potencia con colegas DJ y adeptos al formato que se encuentran allí, sea de mediodía o de noche, en jornadas especiales o cuando hay alguna novedad que compartir, las bandejas de El Cedro comienzan a girar.

Hoy miércoles, es uno de esos días en que nuevos discos serán abiertos. Mañana jueves, será una jornada dispuesta para el intercambio de vinilo, casetes y cd.

El viernes, debutará en las bandejas la cantante Cecilia Raposeiras, llevando su colección personal para musicalizar la noche.

Y así, los discos de Esquel dejan de juntar polvo. Talvez solo un poco de nieve en el camino.

SL