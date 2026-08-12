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Por Redacción Red43

Hoy es el "Día del Vinilo" y Esquel tiene un refugio donde los discos suenan todos los días

La fecha conmemora la invención del formato sonoro que, lejos de la nostalgia, suma cada vez más adeptos y en el restaurant "El Cedro" de calle Rivadavia 825 los discos suenan todos los días, dentro de su propuesta integral.
Por Redacción Red43

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El Día Internacional del Disco de Vinilo se celebra cada 12 de agosto.

 

La fecha conmemora la invención del fonógrafo por Thomas Alva Edison en 1877 y busca preservar y divulgar este clásico formato analógico, el cual ha tenido un gran renacimiento entre coleccionistas y nuevas generaciones.

 

En Esquel, los discos no solo están guardados en cajones y muebles de nuestros familiares y mayores, sino que viven en el restaurant "El Cedro".

 

En calle Rivadavia 825, y próximo a cumplir su tercer aniversario, el espacio continúa el legado de la familia Kerbage con menú árabe y argentino, mixturando sabores con sonidos en música analógica: discos, vinilos, cd, casetes, música en vivo, "El Cedro" es el espacio donde todo convive y se mantiene vivo en Esquel.

 

La colección propia de Samir Kerbage se potencia con colegas DJ y adeptos al formato que se encuentran allí, sea de mediodía o de noche, en jornadas especiales o cuando hay alguna novedad que compartir, las bandejas de El Cedro comienzan a girar.

 

Hoy miércoles, es uno de esos días en que nuevos discos serán abiertos. Mañana jueves, será una jornada dispuesta para el intercambio de vinilo, casetes y cd.

 

El viernes, debutará en las bandejas la cantante Cecilia Raposeiras, llevando su colección personal para musicalizar la noche.

 

Y así, los discos de Esquel dejan de juntar polvo. Talvez solo un poco de nieve en el camino.

 

SL

 

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