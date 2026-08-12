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Miércoles 12 de Agosto de 2026
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12 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

¿Cómo sacar un turno médico online en Lago Puelo y El Hoyo? DINO ya está disponible

Los hospitales rurales de Lago Puelo y El Hoyo se incorporaron este miércoles al sistema provincial de turnos médicos online. Los pacientes podrán gestionar consultas mediante WhatsApp y elegir establecimiento, día y horario.
Por Redacción Red43

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Vecinas y vecinos de Lago Puelo y El Hoyo ya pueden gestionar turnos médicos online a través de DINO, el asistente virtual implementado por el Gobierno de Chubut para facilitar el acceso a los servicios de salud pública.

 

La incorporación de ambos hospitales forma parte de la cuarta etapa de implementación del sistema, que comenzó este miércoles 12 de agosto y suma nuevos establecimientos de distintas localidades de la provincia.

 

Cómo sacar un turno médico online

Para utilizar DINO es necesario agendar el número 280 460-3466 e iniciar una conversación por WhatsApp. El sistema solicita algunos datos personales y genera una credencial digital para acceder a las opciones disponibles. Desde allí, los pacientes pueden consultar las especialidades habilitadas y seleccionar el establecimiento, día y horario para la atención.

 

 

En el caso de Lago Puelo y El Hoyo, el sistema estará disponible para gestionar los turnos que sean habilitados en sus respectivos hospitales rurales.

 

La modalidad online convivirá con la atención presencial. Según informó Salud provincial, se reservará un porcentaje de turnos para cada sistema.

 

Más hospitales se incorporaron en esta etapa

Además de los hospitales rurales de Lago Puelo y El Hoyo, DINO comenzó a funcionar en Gaiman, Dolavon, Gan Gan, Sarmiento, Las Plumas y Paso de Indios. También se incorporó el Hospital Zonal de Esquel y se sumaron nuevas especialidades en establecimientos de Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

 

 

Con esta nueva etapa, el sistema de turnos online alcanza a 54 efectores de salud pública en Chubut.

 

Qué especialidades se pueden consultar

La disponibilidad de especialidades depende de cada hospital o centro de salud. En el Hospital Zonal de Esquel, por ejemplo, DINO permite gestionar turnos para Ortopedia y Traumatología, Nutrición, Dermatología, Neumonología, Pediatría y Oncología.

 

En otros establecimientos también se incorporaron servicios como Clínica Médica, Nutrición, Pediatría, Odontología y distintas especialidades médicas. 

 

 

O.P.

 

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