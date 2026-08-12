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12 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Un nuevo espacio para aprender dibujo y pintura llega a los barrios de Esquel

La propuesta es libre y gratuita y estará destinada a jóvenes y adultos desde los 17 años. Se dictará en las sedes de los barrios Buenos Aires y Malvinas.
Por Redacción Red43

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El artista plástico Mauro Riesco comenzará a dictar un nuevo taller de dibujo y pintura dentro de los Talleres Municipales TAMFI /TAMFOC. La propuesta está destinada tanto a personas con experiencia como a quienes quieran acercarse por primera vez al mundo del arte.

 

“Este taller se llama el Gimnasio Artístico, es para aprender para quienes tienen experiencia y para quienes no tienen experiencia”, explicó Riesco.

 

El espacio comenzará con una base de dibujo y luego incorporará pintura, teoría del color, técnicas y materiales. Además, trabajará con una metodología de aprendizaje basada en los aportes de la artista y escritora Betty Edwards. “Quien tiene experiencia ya en el dibujo, atravesar estas experiencias de Betty Edwards son muy enriquecedoras”, sostuvo Mauro.

 

El taller funcionará los miércoles en el barrio Buenos Aires, de 17:30 a 19:00 horas, y los viernes en el barrio Malvinas, de 17:00 a 18:30. La participación es libre y gratuita y el cupo es de aproximadamente 15 personas por espacio.

 

Para Riesco, el objetivo principal no pasa solamente por aprender una técnica, sino por disfrutar el proceso creativo.

 

“Hay veces que no importa tanto el resultado sino disfrutar el camino”, expresó, y agregó: “esto es para disfrutar y crear desde el disfrute y conectarse con el dibujo desde ese lado y no desde la exigencia”.

 

El artista también repasó su recorrido y su vínculo con las artes visuales, que retomó con fuerza durante la pandemia. Desde 2020 comenzó a trabajar con aves, animales, flora y simbología regional, dando lugar a muestras como “Animalistica”.

 

Este año presentó además “No soy yo, es el lugar”, una exposición de paisajes regionales que pasó por el Centro Cultural Melipal y que en octubre llegará al Museo Regional de Trevelin.

 

Finalmente, Riesco invitó a la comunidad a sumarse al nuevo espacio: “Entonces ahora que está arrancando este taller aprovechen, escríbanme, anótense, vengan, prueben que es libre y gratuito. Así que bueno, les espero”.

 

Los interesados pueden comunicarse con Mauro Riesco al 2945 53-2071 o acercarse directamente a las sedes donde se dictará el taller.

 

 

 

R.G

 

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