Esquel tendrá un miércoles muy frío y con probabilidad de nuevas nevadas

Esquel tendrá este miércoles otra jornada marcada por el frío y la posibilidad de nuevas precipitaciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de -2°C y la máxima alcanzará apenas los 2°C.

Durante la madrugada se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con una temperatura cercana a -1°C.

Por la mañana, la temperatura podría descender hasta los -2°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Durante la tarde se espera una máxima de 0°C y se mantendrá la misma probabilidad.

Hacia la noche, la temperatura ascendería hasta los 2°C, aunque continuará la posibilidad de precipitaciones, también entre el 10% y el 40%.

El pronóstico del SMN anticipa así otra jornada invernal para Esquel, luego de las nevadas registradas en la ciudad durante las últimas horas.

R.G