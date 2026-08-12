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Por Redacción Red43

Esquel tendrá un miércoles muy frío y con probabilidad de nuevas nevadas

El SMN pronostica una mínima de -2°C y una máxima de 2°C para este miércoles. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra durante la madrugada, mientras que durante el día podrían continuar las lluvias y nevadas.
Por Redacción Red43

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Esquel tendrá este miércoles otra jornada marcada por el frío y la posibilidad de nuevas precipitaciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de -2°C y la máxima alcanzará apenas los 2°C.

 

Durante la madrugada se prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%, con una temperatura cercana a -1°C.

 

Por la mañana, la temperatura podría descender hasta los -2°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Durante la tarde se espera una máxima de 0°C y se mantendrá la misma probabilidad.

 

Hacia la noche, la temperatura ascendería hasta los 2°C, aunque continuará la posibilidad de precipitaciones, también entre el 10% y el 40%.

 

El pronóstico del SMN anticipa así otra jornada invernal para Esquel, luego de las nevadas registradas en la ciudad durante las últimas horas.

 

 

 

R.G

 

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