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Por Redacción Red43

La Compañía Circo Delirante presenta “Varietrés” en Trevelin

La función se realizará el sábado 15 de agosto a las 18:00 hs en el Salón Central de Trevelin, ubicado en Av. San Martín 339.
Por Redacción Red43

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La Compañía Circo Delirante llega a Trevelin con “Varietrés”, un show que combina circo, acrobacias, malabares, magia, humor y equilibrio para toda la familia.

 

La función se realizará el sábado 15 de agosto a las 18:00 hs en el Salón Central de Trevelin, ubicado en Av. San Martín 339.

 

El espectáculo propone una puesta dinámica con artistas en escena que recorrerán distintas disciplinas circenses.

 

Desde la organización invitan a vecinos y turistas a disfrutar de una propuesta pensada para todas las edades.

 

La entrada será a la gorra.

 

La actividad se enmarca en la agenda cultural de la localidad y busca acercar propuestas artísticas gratuitas a la comunidad.

 

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