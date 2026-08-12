La Compañía Circo Delirante presenta “Varietrés” en Trevelin

La Compañía Circo Delirante llega a Trevelin con “Varietrés”, un show que combina circo, acrobacias, malabares, magia, humor y equilibrio para toda la familia.

La función se realizará el sábado 15 de agosto a las 18:00 hs en el Salón Central de Trevelin, ubicado en Av. San Martín 339.

El espectáculo propone una puesta dinámica con artistas en escena que recorrerán distintas disciplinas circenses.

Desde la organización invitan a vecinos y turistas a disfrutar de una propuesta pensada para todas las edades.

La entrada será a la gorra.

La actividad se enmarca en la agenda cultural de la localidad y busca acercar propuestas artísticas gratuitas a la comunidad.