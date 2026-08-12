Cómo están las rutas en la cordillera: la situación de los accesos este miércoles

Vialidad Nacional y la Administración Vial Provincial brindaron el panorama detallado de las carreteras en el sector de la cordillera para la jornada de este miércoles doce de agosto. Los organismos de vialidad indicaron que las bajas temperaturas registradas en la franja andina provocaron la formación de escarcha y sectores con nieve sobre la calzada, por lo que se debe circular con precaución en todos los circuitos cordilleranos.

En la Ruta Nacional 40, en los tramos que conectan Esquel con El Bolsón y Cholila, la calzada se encuentra húmeda producto de los riegos preventivos con sal y lluvias locales, registrándose también tramos con agua, nieve acumulada y banquinas inestables con barro. En el recorrido de la Ruta Nacional 40 desde Esquel hacia Tecka y Gobernador Costa, las condiciones imponen conducir con cuidado ante la caída de neviscas, la presencia de bancos de niebla y heladas intensas en el trazado.

Por su parte, en el trayecto de la Ruta Nacional 259 que conecta Esquel con Trevelin y el límite internacional con Chile, se mantiene la transitabilidad con precaución por calzada húmeda, presencia de baches y un desvío de ripio con barro a la altura del kilómetro 259. En tanto, sobre la Ruta Nacional 260 en la zona fronteriza, la calzada presenta barro, agua y sectores con escarcha, motivo por el cual rige la recomendación de extremar las medidas de seguridad y la obligación de portar cadenas en el vehículo.

En lo relativo a la red vial provincial y accesos cordilleranos, la Administración Vial Provincial confirmó que el acceso al centro de actividades de montaña La Hoya está transitable con precaución por heladas, con presencia de maquinaria vial realizando tareas en la traza. Situación semejante atraviesan los accesos a los parajes de Sierra Colorada, Lago Rosario y Cerro Centinela, además de la Ruta Provincial 71 que conduce al Parque Nacional Los Alerces, donde el trayecto interno hasta el inicio de pavimento exige extrema precaución debido al estado de la calzada.

En los sectores más altos de la zona andina como Corcovado, Río Pico, Lago Puelo y Cholila, el personal vial permanece distribuido despejando nieve, esparciendo sal y acondicionando las rutas. Las autoridades recomendaron a los automovilistas chequear el estado meteorológico previo a la salida, transitar a velocidad reducida, conservar mayor distancia entre vehículos y acatar las señales del personal en ruta.

EBW