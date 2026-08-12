Atención teatristas: convocan a obras de la provincia para presentarse en Trelew

Chubut presentó la convocatoria del Teatro Nacional Cervantes para producir una obra teatral en Trelew.

La iniciativa forma parte de la edición especial por los 20 años del programa federal “TNC Produce” y permitirá seleccionar un proyecto teatral de la provincia para su producción integral y posterior estreno en Trelew. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de agosto.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, presentó este martes en Trelew la convocatoria impulsada junto al Teatro Nacional Cervantes (TNC), destinada a directores que deseen presentar proyectos teatrales para ser producidos y estrenados en la ciudad valletana.

La presentación se realizó durante una conferencia de prensa desarrollada en el Museo de Artes Visuales de Trelew, encabezada por el subsecretario de Cultura del Chubut, Osvaldo Labastié, acompañado por la directora general de Artes y Promoción Cultural, Valeria Pugh, y el coordinador de Cultura de la Municipalidad de Trelew, Facundo Carrasco.

La iniciativa se enmarca en el 20º aniversario del programa federal “TNC Produce”, que por primera vez implementa una edición especial mediante tres convocatorias simultáneas de coproducción directa e integral en Chubut, Entre Ríos y La Rioja.

Federalización

El objetivo central es profundizar la federalización de las artes escénicas nacionales y restablecer el vínculo y la producción conjunta con territorios que no han participado del programa durante la última década.

Durante la presentación, Labastié destacó la importancia que tendrá esta convocatoria para continuar fortaleciendo el sector teatral chubutense y avanzar hacia nuevos desafíos.

“Este tipo de producciones implica un compromiso y una curaduría importante por profesionales de primer nivel, y pone a Trelew en la escena teatral nacional desde otro lugar, desde otros parámetros”, sostuvo el funcionario provincial.

Asimismo, remarcó el trabajo que se viene desarrollando en la provincia en materia de artes escénicas, acompañando festivales, promoviendo la formación de públicos.

Labastié señaló además que la iniciativa representa un nuevo desafío tanto para los organismos públicos involucrados como para quienes integran el sector teatral. En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre la Municipalidad de Trelew y la Provincia y subrayó que la propia presentación de un proyecto requerirá de un importante compromiso por parte de los directores interesados.

“Presentar un proyecto teatral implica procesos que nos aseguran una trazabilidad de trabajo desde acá hasta septiembre del año que viene”, expresó.

Convocatoria y selección

La convocatoria, abierta desde el pasado 4 de agosto, permanecerá disponible hasta el próximo 21 de agosto a las 23:59 horas y está destinada a proyectos de toda la provincia del Chubut.

Las propuestas deberán enviarse exclusivamente de manera digital mediante el formulario disponible en el sitio oficial del Teatro Nacional Cervantes.

Los trabajos recibidos serán evaluados en una primera instancia por un comité curatorial integrado por Victoria Lerario, de Tierra del Fuego; Blas Arrese Igor, de Buenos Aires; y Carly Bastarrechea, de Misiones, referentes de las artes escénicas a nivel nacional.

El comité tendrá hasta el 15 de septiembre para presentar su dictamen y establecer una preselección. Posteriormente, durante septiembre, el Teatro Nacional Cervantes mantendrá reuniones virtuales con los responsables de los proyectos preseleccionados para analizar su viabilidad técnica y artística.

La resolución definitiva estará a cargo de la Dirección General del TNC y el proyecto seleccionado será anunciado oficialmente durante octubre de 2026.

A partir de allí comenzará un proceso que se extenderá durante buena parte de 2027. Las audiciones actorales están previstas para marzo, mientras que los ensayos se desarrollarán durante mayo y junio. El estreno de la producción tendrá lugar en septiembre de 2027.

El subsecretario de Cultura valoró también que el alcance de la iniciativa trasciende a Trelew, ya que la producción seleccionada tendrá posteriormente la posibilidad de recorrer diferentes puntos del territorio chubutense.

“Esta misma producción debe itinerar por distintos lugares de la provincia. Así que también viene a poner a la escena teatral en primera fila en toda la provincia del Chubut. Es un hermoso emprendimiento”, afirmó Labastié.

Finalmente, el funcionario consideró que la llegada de esta edición especial del programa constituye un reconocimiento al trabajo sostenido por el sector teatral provincial, incluyendo a artistas, directores y espacios independientes.

“Este es un logro conjunto, no solamente de la Municipalidad de Trelew y de la Subsecretaría de Cultura, sino también de todo el sector teatral que ha venido sosteniendo las salas”, remarcó.

Los directores interesados podrán consultar las bases y cargar sus proyectos en el sitio oficial: teatrocervantes.gob.ar. Además, para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico cervantesenelpais@gmail.com