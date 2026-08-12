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Por Redacción Red43

Esquel será sede de la 2° Feria de la Madera

El espacio busca poner en valor el potencial del recurso forestal y promover el desarrollo de la forestoindustria en la región. ¿Cuándo y dónde será?
Por Redacción Red43

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En el marco de FEDEMAD 2026, los días 11 y 12 de septiembre se llevará a cabo la 2° Feria de la Madera, una propuesta que tendrá como escenario la Sociedad Rural de Esquel y que busca poner en valor el potencial del recurso forestal y promover el desarrollo de la forestoindustria en la región.

 

Bajo el lema “De la teoría a la práctica”, la feria ofrecerá un espacio de encuentro para empresas, productores, profesionales, instituciones, estudiantes y público en general, con actividades orientadas a conocer las nuevas tendencias y posibilidades que ofrece la construcción y el aprovechamiento de la madera.

 

Durante las dos jornadas se desarrollarán exposiciones de empresas y productos vinculados a la construcción con madera, charlas técnicas, demostraciones en vivo, capacitaciones y una muestra y concurso de productos elaborados con este recurso.

 

Entre los principales ejes temáticos se abordarán la prevención de incendios en la construcción en madera, los sistemas constructivos y la calefacción con biomasa, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos actores vinculados al sector.

 

La iniciativa apunta además a fortalecer la cadena de valor de la madera, visibilizar la innovación y las tendencias actuales y generar espacios que contribuyan al crecimiento de la actividad forestal y maderera en la Patagonia.

 

La 2° Feria de la Madera forma parte de las actividades de FEDEMAD 2026 y cuenta con el acompañamiento de organismos e instituciones provinciales, municipales, académicas, técnicas y productivas.

 

La participación requiere inscripción previa, disponible a través del código QR incluido en la pieza de difusión oficial.

 

 

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