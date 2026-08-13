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Por Redacción Red43

¿Se adelantó la nevada de los teros?

Suele ser en septiembre, marcando el fin del invierno y la vuelta de las aves. Pero los teros ya están en Esquel desde ayer. ¿Los viste?
Por Redacción Red43

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Fue tanta la espera de lluvias y nieves para la región, que ahora que la tenemos, notamos las diferencias.

 

La acumulación de agua no es solo un buen augurio para los lagos y arroyos, fuentes de agua potable para los vecinos y vecinas.

 

También es el ecosistema de otras especies que habitan la región. Y unos vecinos muy particulares.

 

Los teros ya regresaron a la zona de Esquel. Desde el día lunes, tras la nevada, pudieron verse en los cerros y descampados, las primeras parejas de teros que vuelven año a año a anidar en los mismos lugares y continuar con su familia.

 

Nada llamativo. Salvo que la memoria oral de las personas nos marca que la llegada de los teros suele ser a mediados de septiembre.

 

¿Se adelantó la nevada del fin del invierno? ¿Las aves están desorientadas?

 

Para no perder la esperanza de que el agua y la nieve sigan cayendo. se puede pensar simplemente que son algunas parejas de teros ansiosas por armar su nido tras los anteriores inviernos que fueron muy secos en comparación. Y recordar a los vecinos que no interrumpan con su ciclo natural, ya que son aves que no temen en defenderse y atacar si se sienten atacadas. Sobre todo cuando comienzan a anidar. Y todo indica que ya están por empezar a hacerlo en nuestra región.

 

SL

 

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