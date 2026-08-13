Una mujer de 62 años fue madre por primera vez y protagonizó un caso inédito en Argentina

Una mujer de 62 años cumplió el deseo de ser madre por primera vez y dio a luz a su hijo David en el Hospital San Felipe, de la ciudad bonaerense de San Nicolás.

El nacimiento se produjo este miércoles por la mañana mediante una cesárea. El bebé pesó 2,750 kilos y nació en buen estado de salud. Luego del parto permaneció de manera momentánea en Neonatología para realizarle los controles correspondientes, mientras Mabel se recuperaba de la intervención.

“Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, contó la mujer pocas horas después del nacimiento.

El tratamiento que le permitió cumplir su deseo

Mabel decidió convertirse en madre a los 62 años y para lograrlo recurrió a un tratamiento de fecundación in vitro. El procedimiento estuvo a cargo del doctor Matías Colabianchi, especialista en reproducción asistida de Rosario.

El embarazo fue acompañado por la obstetra Romina Ruffini, quien destacó que la gestación evolucionó favorablemente y que la paciente atravesó los nueve meses sin complicaciones.

“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada”, explicó la profesional.

Ruffini también señaló que durante el seguimiento médico no se presentaron situaciones que generaran preocupación y destacó la evolución de la gestación hasta el momento del parto.

“Siempre transitamos todo con total tranquilidad porque nunca hubo un gris en nada, siempre fue todo espectacular. Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, sostuvo.

Finalmente, Mabel llegó al término del embarazo y dio a luz mediante una cesárea en el Hospital San Felipe.

Un caso excepcional en Argentina

La historia tomó relevancia por la edad de la mujer al momento de convertirse en madre. Los embarazos después de los 60 años son poco frecuentes y suelen estar relacionados con tratamientos de reproducción asistida.

En Argentina existen referencias etarias para el acceso a tratamientos de fertilización asistida. En términos generales, se establece un límite de 44 años para procedimientos con óvulos propios y de 51 años cuando se utilizan óvulos donados, aunque pueden existir excepciones y evaluaciones particulares de acuerdo con criterios médicos.

En otros países se registraron casos de maternidad a edades todavía mayores. Entre los antecedentes más conocidos se encuentra el de la rumana Adriana Iliescu, quien tuvo una hija a los 66 años en 2005. También está el caso de la española María del Carmen Bousada de Lara, que tuvo mellizos cerca de los 67 años, y el de la alemana Annegret Raunigk, quien en 2015 dio a luz a cuatrillizos a los 65.

En Argentina no existe un registro oficial que permita establecer un récord nacional de maternidad según la edad. Sin embargo, entre los antecedentes públicos disponibles no aparecen otros casos de una mujer de 62 años o más que haya dado a luz en el país.

Por ese motivo, el nacimiento de David se convirtió en un caso excepcional dentro de los antecedentes conocidos de maternidad en Argentina.

Para Mabel, más allá de cualquier registro, el nacimiento representa el cumplimiento de un deseo personal que decidió concretar mediante un tratamiento de reproducción asistida y que terminó con la llegada de su primer hijo.

A.M.D